蔡拋育兒津貼加碼 政院再端6大規畫：預算增至每年千億

2019-11-23 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



蔡英文總統昨天拋出「0到6歲，國家跟你一起養」政見，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蔡總統所說的「0到6歲國家一起養」，是為加強減輕父母的負擔，經過縝密的討論後所提出方案，「絕非口號」。 聯合報資料照片 分享 facebook

競選連任的蔡英文總統昨天拋出「0到6歲，國家跟你一起養」政見，外界質疑，政府是否已有方案？預算多少？行政院發言人Kolas Yotaka今天下午回覆聯合報記者表示，蔡總統所說的「0到6歲國家一起養」，是為加強減輕父母的負擔，經過縝密的討論後所提出方案，「絕非口號」，而是評估過政府的財政能力，打算在未來4年內逐年落實，實際又可行的方案。

Kolas並提出行政院目前的6大規畫，包括預算再提高、育兒津貼再加碼、托育補助再加碼、幼兒園月費再調降、持續擴大平價幼托服務供應量，以及領托育補助超過2歲未能順利銜接進入幼兒園者，延長補助至滿3歲止，沒有空窗期。

Kolas表示，未來4年內，少子女對策總預算將從現在的每年600億元，逐年增加到每年1000億元，持續提升平價幼托服務供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，減輕家長負擔。

蔡總統昨天表示，準備在4年之內，將照顧孩子的範圍擴大，津貼變兩倍，年齡加兩歲，減輕大家的負擔，讓年輕人敢生、敢養，讓阿公、阿嬤有孫子可以抱，這樣台灣的未來就不用煩惱。她喊出，「津貼加兩倍：育兒津貼從2500元加倍成5000元」，「年齡加兩歲：補助年齡從0到4歲，擴大成0到6歲（未滿）」。最先喊出「0到6歲，國家幫你養」的鴻海集團創辦人郭台銘今天表示樂見蔡總統從善如流，但國民黨總統參選人韓國瑜陣營則反批蔡「加碼撒錢想買票」。

行政院則呼應蔡總統的政見，表示已有6大規畫如下：

一、預算再提高。未來4年內，預算從現在的600億元逐年增加到1000億元。持續提升平價幼托服務供給量、加碼幼托補助及育兒津貼，減輕家長負擔。

二、育兒津貼再加碼：孩子自己帶或送私托每人每月2,500元倍增到5,000元；4年內達成0-4歲育兒津貼向上延伸至0-6歲未滿都可以領。

三、托育補助再加碼：0-2歲送準公共褓母、托嬰中心照顧，4年內達成托育補助從每月6000元再增加1000元，第2名以上子女加更多。

四、幼兒園月費再調降：2-6歲就讀公立、非營利及準公共幼兒園，4年內達成學費全面再調降1000元，第2名以上子女減更多。

五、持續擴大平價幼托服務供應量：準/公共化托嬰及保母收托量能於2016為4,665名，2019已達7.6萬名，未來4年內增加到10.7萬名（再成長40%）。0-2歲送托的孩子有九成可以享受到平價的服務。準/公共化幼兒園量能於2016為18.2萬名，2019已達32萬名，未來4年內增加到53萬名（再成長65%）。2-6歲進幼兒園的孩子有7成可以享受到平價的服務。