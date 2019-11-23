親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

盧秀燕高分貝打蔡英文 不認同中華民國只是借殼上市

2019-11-23 13:18聯合報 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市長盧秀燕今天難得砲火全開，參加立委顏寬恒成立競選總部大會，致辭打蔡打蘇又打綠。她看到全場都是國旗，她說，大家看蔡英文總統，從陸委會主委到行政院副院長直到現在當總統「有人看過她拿國旗嗎？！」「蔡英文是借殼上市」心口不一，這樣的人不會忠誠對國家對人民，她連問三次「總統要選誰？！」場內群眾大聲回應「韓國瑜」盧說她今天跑12個行程，都是當韓國瑜的先鋒。

盧秀燕請全場群眾拿國旗搖一搖，並問大家有沒有看過蔡英文總統拿過中華民國國旗？全場都答沒有！盧秀燕高分貝批蔡，說她當中華民國總統、領中華民國薪水，搭中華民國總統座車，用中華民國總統辦公室、官邸，但這個總統不認同中華民國，只是借殼上市，盧說這是言行不一，就是心口不一，這樣的總統不會忠誠對國民！

盧秀燕也批，現在立法院、行政院各院包括總統府都是民進黨的，可以為所欲為。中火的發電量之大，比核一核二核三加起來還大，但是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌還是要在中火10機組硬要再加2，為什麼不加在其他地方？但現在立法院三分之二席次都是民進黨，誰又能奈綠何？一直燒一直燒生煤，不顧中部人死活。

盧秀燕指出，立法院目前113席，民進黨有68席占三分之二席次，最近有支選舉廣告影片，民進黨要求人民給他們過半，盧秀燕說，大家知道意思嗎？就是要人民別再給民進黨三分之二的席次，再減一點過半就好，盧說「我們就民進黨減一半好了！」民進黨把勞基法、一例一休修成惡法，讓中火機組10加2，現在大家拿他沒法度，這次就要選要像顏寬恒一樣的立委，不能讓民進黨過半。

盧秀燕強調，總統選韓國瑜，區域立委投顏寬恒，政黨票也要投國民黨！

台中市長盧秀燕（中）推薦立委顏寬恒，致詞砲打蔡英文總統心口不一，不認同中華民國。...
台中市長盧秀燕（中）推薦立委顏寬恒，致詞砲打蔡英文總統心口不一，不認同中華民國。記者陳秋雲／攝影
分享

民進黨盧秀燕中華民國

相關新聞

吳郭的「破冰會」 知情者：韓國瑜獲得訊息顯經變造

2019-11-23 14:53

館長：去年韓國瑜稱我是好人，今年變成蔡英文酬庸我？

2019-11-23 14:52

黃昆輝基金會調查：僅2％國人認為政治人物值得信任

2019-11-23 12:55

蔡英文喊育兒津貼加碼 民團憂衝擊托育準公共化政策

2019-11-23 12:52

蔡也提「育兒津貼擴大0到6歲」 韓營諷：拿香跟著拜

2019-11-23 11:34

歡樂無法黨黨歌MV出爐 網友：2019年新一代神曲誕生了

2019-11-23 10:28

高美蘭請辭高市觀光局主秘 控「綠色恐怖」

2019-11-23 00:11

「1450」多到坐不下？ 黃偉哲否認養網軍

2019-11-22 23:51

全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33

忙選舉立院唱空城 徐永明：改革法案不推 怠忽職守

2019-11-22 19:06

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

郭冠英稱代表共產黨遭告發 政院：須受司法檢驗

2019-11-22 16:29

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

影／台灣未來交選民決定 AIT：與新任民選總統共同合作

2019-11-22 15:31

AIT處長：願與台灣人民選出領袖合作

2019-11-22 14:33

觀察站／選前官式回應 慎守美國立場

2019-11-22 14:31

余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐

2019-11-22 14:26

林濁水：柯文哲罵假台獨還和扁你儂我儂 標準錯亂

2019-11-22 14:15

影／出訪菲律賓 邱毅指作梗 馬英九：回應過了

2019-11-22 14:00

國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

台獨聯盟：柯文哲言論口徑與親中統派一致

2019-11-22 12:34

柯文哲稱台獨是騙子 陳芳明批說風涼話

2019-11-22 12:29

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯

2019-11-19 14:29

影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52

影／以無黨參選嘉市立委 台聯蔡永泉：未來不受政黨約束

2019-11-18 13:49

韓國瑜再砲轟不分區：不能不面對或戴面具騙人

2019-11-17 17:29

選戰起跑 韓國瑜周一上午由111位青年陪同登記參選

2019-11-16 16:25

網路宣傳不如對手 韓國瑜：越共遇美軍 只能鑽地洞打

2019-11-16 13:28
看更多

熱門文章

林佳龍「大失言」為軌道建設嗆委員 交通學界群起反彈

2019-11-22 22:09

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56

世仇對決阿扁碾壓邱毅 網路民調5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

賴清德成為副總統候選人當晚來勸說 陳志成：不選了

2019-11-22 16:07

蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26

新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30

2個民進黨相殺！鄭朝明登記選屏南 團隊全戴「潘孟安」

2019-11-22 15:27

逼宮吳敦義？ 連勝文：都還沒2020就在想，很可笑

2019-11-23 10:32

韓、蔡、宋誰有機會登大位？命理師「擲骰子」預測

2019-11-23 11:04

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02

一出手就是20萬 小黨參選爆炸 到底圖什麼？

2019-11-23 08:00

吳敦義證實：已請郭台銘支持韓國瑜和區域立委

2019-11-23 10:19

蔡英文再向蘭嶼人道歉 將提撥25.5億元補償金

2019-11-22 15:42

蔡英文嗆沒上班不知台商回流 韓反批蔡領薪水搞選舉

2019-11-22 15:40

阮昭雄謝謝支持一搶打死韓國瑜留言 韓：不該這樣講話

2019-11-22 15:28

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

2019-11-22 20:46

郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

2019-11-23 00:00

怕模糊焦點？盧秀燕快閃韓國瑜 避禿燕同台

2019-11-23 11:50

陳定南「貨車女孩」蔡惠玉退選聲明：我以為我做好準備

2019-11-22 20:58

基隆立委選舉4搶1 他對陳志成退選表示肯定與感謝

2019-11-22 18:41

【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01

一天連兩嗆 范雲再嗆柯文哲誣指林飛帆

2019-11-22 16:11

幫藍委壓縮親民黨席次？ 郭台銘：不要讓一黨絕大多數

2019-11-22 22:31

證實不去花蓮了 韓國瑜：到時候再向大家報告

2019-11-22 17:03

桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03

被列不分區名單？陳水扁：這是政治問題不是法律問題

2019-11-22 17:05

找她當副市長是媽祖託夢？范雲：柯文哲才應該下跪

2019-11-23 11:11

與藍還有聯絡？ 郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

2019-11-22 21:03

蘭嶼人立場：補償金拿歸拿 核廢仍要遷走

2019-11-23 00:22

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

不是菜包、草包 宋楚瑜：我們是「瑜湘肉絲」有肉的

2019-11-22 18:10

台東區域立委登記最後一天 張坤和無黨籍完成登記

2019-11-22 16:58

批蔡英文鳩佔鵲巢 盧秀燕：有人領總統薪水沒拿過國旗

2019-11-23 10:58

韓國瑜明為楊瓊瓔助選 洪慈庸批湊在一起畫面相當荒誕

2019-11-22 14:53

影／高雄幸福指數六都最差 陳其邁：找得到市長才幸福

2019-11-22 16:35

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

影／女王蜂黃玉芬登記選立委 強調與柯P、郭台銘互動良好

2019-11-22 16:35

影／盧秀燕未與韓國瑜同台 首次開砲批不分區名單

2019-11-23 10:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top