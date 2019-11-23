盧秀燕高分貝打蔡英文 不認同中華民國只是借殼上市

2019-11-23 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕今天難得砲火全開，參加立委顏寬恒成立競選總部大會，致辭打蔡打蘇又打綠。她看到全場都是國旗，她說，大家看蔡英文總統，從陸委會主委到行政院副院長直到現在當總統「有人看過她拿國旗嗎？！」「蔡英文是借殼上市」心口不一，這樣的人不會忠誠對國家對人民，她連問三次「總統要選誰？！」場內群眾大聲回應「韓國瑜」盧說她今天跑12個行程，都是當韓國瑜的先鋒。

盧秀燕請全場群眾拿國旗搖一搖，並問大家有沒有看過蔡英文總統拿過中華民國國旗？全場都答沒有！盧秀燕高分貝批蔡，說她當中華民國總統、領中華民國薪水，搭中華民國總統座車，用中華民國總統辦公室、官邸，但這個總統不認同中華民國，只是借殼上市，盧說這是言行不一，就是心口不一，這樣的總統不會忠誠對國民！

盧秀燕也批，現在立法院、行政院各院包括總統府都是民進黨的，可以為所欲為。中火的發電量之大，比核一核二核三加起來還大，但是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌還是要在中火10機組硬要再加2，為什麼不加在其他地方？但現在立法院三分之二席次都是民進黨，誰又能奈綠何？一直燒一直燒生煤，不顧中部人死活。

盧秀燕指出，立法院目前113席，民進黨有68席占三分之二席次，最近有支選舉廣告影片，民進黨要求人民給他們過半，盧秀燕說，大家知道意思嗎？就是要人民別再給民進黨三分之二的席次，再減一點過半就好，盧說「我們就民進黨減一半好了！」民進黨把勞基法、一例一休修成惡法，讓中火機組10加2，現在大家拿他沒法度，這次就要選要像顏寬恒一樣的立委，不能讓民進黨過半。