民進黨批他不愛台灣 韓國瑜喊冤：難道去愛菲律賓？

2019-11-23 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天上午出席台中市第一選區立委參選人林佳新競選總部成立大會，韓的副手張善政也到場同台，共同力挺林佳新，現場凍蒜聲不斷。

林佳新競選總部成立大會現場大咖雲集，台中市長盧秀燕、台中市議長張清照、台南市議員謝龍介、立委沈智慧、立委林麗蟬、台中市議員李榮鴻，以及韓國瑜、韓副手張善政都前來站台助講。

張善政致詞時力挺林佳新，林佳新是最傑出的青年與農民，他很敢講話，我們需要這樣的人進入立法院；並批評目前民進黨立委無法反映民意，做一大堆壞事，包括一例一休、軍公教年改等，不能把票投給民進黨。

韓國瑜到場致詞時表示，未來台灣的路到底要怎麼走下去？過去常聽到「台灣錢淹腳目」， 但是有多久沒聽到這句話？他已經十多年沒聽過這句話。台灣鄰近的國家包括泰國、柬埔寨、新加坡等國家都在進步，為什麼台灣的經濟愈來愈差？台灣人愈來愈沒信心？

韓國瑜也說，台灣的年輕人未來怎麼辦？現在世界忘記了台灣，台灣也忘記了世界，電視打開沒有國際新聞，所有人不知道世界發生什麼事，我們的眼光、想法愈來愈小。台灣什麼資源都沒有，唯一有的就是人才，如果連人才都沒有，未來怎麼辦？台灣一定要改變，再不改變真的來不及。

民進黨常罵韓國瑜不重視主權、不愛台灣。韓國瑜大喊冤枉，「他不愛台灣，難道會去愛菲律賓嗎？我當然愛台灣。」韓國瑜說，「搞政治卻不知道老百姓想什麼？脫離民意，不知道老百姓需要什麼？有什麼資格搞政治，請他下台！不管什麼人或政黨都一樣，一定要了解人民的需要。」

韓國瑜說，如果台灣經濟不好，辦不好教育，沒辦法照顧弱勢，這個政府是不及格的。這次他和張善政合作，全面改革政府，把科技的技術引進政府，提升效率，大力培養年輕人，讓台灣經濟成長，重現台灣光榮。

韓國瑜最後強調，林佳新有勇氣從雲林來台中競選，如果他看到地方建設不夠，絕對會大聲說出來，並一心一意為鄉親服務，請鄉親給林佳新一個進入立法院的機會。