影/賴清德、陳菊等人推薦 郭國文總部熱鬧開張

2019-11-23 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



台南市立委第二選區民進黨參選人郭國文競選總部今天成立，民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊、市長黃偉哲助講推薦，副總統參選人賴清德也到場站台，他雖比預定時間晚了近一小時中午才上台，依舊受到鄉親熱烈歡迎。

賴清德表示，年初民進黨只剩一口氣，是郭國文贏得年初立委補選，才讓綠營重燃士氣，否則韓流必定進一步向中北部擴散，現在的總統大選選情就不是今天這樣子。

賴清德向在場4千多鄉親推薦農家子弟出身的郭國文，當選立委這8個多月全力為鄉親爭取福利 ，在立法院爭取各項建設，尤其爭取南科三期擴建功不可沒。

郭國文說，他在韓流最盛大的時候，在台灣的民主聖地成立競選總部，當選後衝南北在立法院提法案，拚東拚西為農民爭權益，進立院第一場質詢會勘都是南科三期開發，終於日前行政院長蘇貞昌宣布通過，讓台南除了就業機會，連農漁產品都更有出路。

陳菊說，看到這麼多鄉親站出來，代表大家沒放棄民進黨，民進黨因為改革速度較快、沒辦法照顧到所有人，去年底一陣韓流，把打拚多年的高雄吹得東倒西歪，感謝賴清德冒雨一路力挺，感謝鄉親支持，讓民進黨從剩一口氣再站起來。

她說，郭國文還未接觸政治、為勞工權益弱勢打拚時就認識，作田人的兒子一定最能體會看天吃飯與生活艱困的無奈因，拜託大家疼惜作田人的兒子，。明年，台灣何去何從，看到北京政府步步進逼，不分區都特別選親近中國的，如不能讓民進黨過半，未來無法保障台灣的安全，蔡英文的路線沒有錯，最疼惜人民。

陳菊說，戒嚴時她拚命流血爭民主自由，現在國民黨在割稻尾享受民主自由，當年蔡英文當選後郭國文要選立委，「當年是我爭取要他勞動部次長」。

卓榮泰說，國民黨已變中國黨，沒人抹紅，是吳自己頭上倒紅色油漆。沒有民進黨，民主自由都將失去，會變成像香港那樣，跟著國民黨走向中國，變成中國，支持民進黨，就能把國民黨帶向自由民主。