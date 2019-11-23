談不分區名單 朱立倫：靜下心支持國民黨

2019-11-23 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



新北市前市長朱立倫今天出席新北市第十選區國民黨立穩參選人林金結競選總部成立大會，被問及國民黨立委不分區名單爭議問題，朱立倫表示，過去的爭議都已定案了，呼籲大家靜下心來，明年1月11日團結支持國民黨，國民黨總統候選人韓國瑜的競選總部主委，傳出可能是朱立倫，朱立倫則回應，由韓國瑜做最後的決定與宣布。

朱立倫先前往板橋參加國民黨立委參選人林國春競選總部成立大會，再趕往土城與林金結合體同台，朱立倫表示，剛剛在板橋他說過，現場有韓粉、郭粉，跟大家說，不管什麼粉，在新北市最大的粉就是朱立倫粉跟侯友宜粉，如果兩個都不是，就是新北市粉、是中華民國粉，如果支持中華民國，就要要團結讓林金結、讓韓國瑜、讓中華民國贏。

媒體詢問，國民黨不分區名單出爐後引起爭議，朱立倫曾說說要冷靜一下，朱立倫表示，關於不分區名單，過去的爭議都已經定案了，也呼籲大家靜下心來，該氣的還是氣一下，明年1月11日，希望大家還是團結支持國民黨。