黃昆輝基金會調查：僅2%國人認為政治人物值得信任

2019-11-23 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



2020大選將至，黃昆輝教授教育基金會今天發表國人的公民素養民意調查的第三部分，僅2%民眾認為政治人物值得信任、重視專業倫理，逾五成民眾認為，民意代表最重視的利益是個人利益。執行民調的小組表示，這反映民眾對台灣政治缺乏信任，不認為民意代表都能維護全民利益。

此調查比較各職業值得信任的比重，醫師超過七成，政治人物僅2.3%。法官也只有7.9%。針對司法議題，調查發現五成七民眾仍認同台灣司法是「有錢判生、無錢判死」。民調小組說，法治是民主自由社會的要素，法治應避免專斷獨行，台灣的司法要讓程序及法律透明。

調查也指出，年輕人雖未經歷民主革命，但認同「民主自由是許多人的犧牲與努力換來」的比率最高，學歷越高者，也越認同此觀點。如今是民主社會，七成以上民眾同意國人能以理性溝通，不過軍公教族群僅57.9%同意。

調查也發現，超過六成公民認為社會議題應用科學證據做判斷。舉例來說，針對我國是否開放日本核災區食品進口，七成四民眾認為應以食品輻射檢驗的證據作為判斷，其次才是先進國家的標準、國家利益。