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蔡政府國家跟你一起養 侯友宜贊成但憂：新北財政很差

2019-11-23 12:54聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

蔡英文總統昨晚提出「0到6歲國家跟你一起養」重大育兒政策變革，今天變成熱門議題焦點。新北市長侯友宜今輔選藍委參選人時表示，「在這個時機點推出這項政策讓大家很開心」，但新北市財政很差，該政策在新北市會增加67億元，若照往例新北市需負擔其中16億，恐排擠其他建設，希望中央宣布之前必須要先講清楚。

蔡政府「0到6歲國家跟你一起養」，未來津貼變2倍，年齡加2歲；侯友宜說，這對年輕養育小孩的父母親是一個很好的政策，但在執行方式上應該要先講清楚，中央與地方如何分攤經費？

侯友宜指出，自己難免會有疑問，因為以新北市來說，財政負擔將從38億上升到105億，增加67億，這增加的部分是中央政府全部負擔？還是中央只全額負擔一年，明年就變成中央負擔75%、地方負擔15%，若地方負擔按照現在標準是15%，新北市就要增加16億支出，「恐會影響財政排擠其他建設」。

侯友宜說，在這個時機點推出這項政策讓大家很開心，但一個好的政策，在宣布之前必須要先講清楚，「中央若要全部負擔育兒津貼加倍，我舉雙手贊成」。

侯友宜今幫國民黨新北市板橋西區立委參選人林國春站台，他致詞時說，新北市財政很差，且中央補助新北市捷運都只有最低標準，需要財政收支劃分法修法，希望一定要讓林國春及另一名板橋東區參選人柯智恩送進去立院，他更90度三鞠躬拜託。

新北市長侯友宜今幫國民黨新北市板橋西區立委參選人林國春站台。記者魏翊庭／攝影
新北市長侯友宜今幫國民黨新北市板橋西區立委參選人林國春站台。記者魏翊庭／攝影
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新北市長侯友宜今幫國民黨新北市板橋西區立委參選人林國春站台，也與國民黨不分區立委...
新北市長侯友宜今幫國民黨新北市板橋西區立委參選人林國春站台，也與國民黨不分區立委名單第二名的葉毓蘭同台。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜林國春

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