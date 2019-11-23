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蔡英文喊育兒津貼加碼 民團憂衝擊托育準公共化政策

2019-11-23 12:52聯合報 記者羅真／台北即時報導

總統蔡英文昨夜在社群媒體公開發文「0到6歲，國家跟你一起養！」，表示若明年順利當選，育兒津貼補助年齡從0到4歲擴大至6歲，且金額翻倍成5000元。民團指出，當育兒津貼的金額接近準公共化托育的補助，私托、保母等可能失去加入準公共化的誘因，影響政府把關品質、牽動家外送托率。

蔡政府去年起透過加碼托育補助，刺激私立托嬰中心、保母等與政府簽約、加入準公共化，藉此把關家外送托品質。家長一方未就業或是有受過訓練的親屬自己帶孩子，則可領育兒津貼2500元。

蔡英文昨夜在社群媒體公開表示，未來四年將增加育兒津貼與擴大補助年齡，不過並未說明財源。衛福部社家署受訪表示，不清楚衛福部高層是否曾討論過這項政策，不便回答財源問題。

托育政策催生聯盟發言人王兆慶說，如果未來將育兒津貼自2500元翻倍成5000元，金額就接近準公共化托育補助的6000元。對於家長而言，如果送托或自己帶所獲得的補助差不多，抉擇關鍵就是對於家外送托品質的信任程度。然而，對於私托與保母來說，育兒津貼與準公托托育補助金額接近，將使他們與政府簽準公共化的誘因降低，因此可能影響政府把關品質，並牽動家外送托率。

另外，國家支持育兒家庭的措施還有很多。王兆慶說，除了補貼現金，還有減少家長工時、提供公共托育服務等，其他面向仍待努力。

兒福聯盟基金會政策中心主任李宏文說，年輕人的生育壓力不單單是育兒津貼或托育補助可以緩解，年輕人還期盼提升家庭可支配所得、勞動職場育兒友善化，以及政府推動良善的住宅政策、使住者有其屋等，期待政府也出面討論解決。

總統蔡英文昨晚在社群媒體表示，未來四年，政府將照顧孩子的範圍擴大，津貼變兩倍，年...
總統蔡英文昨晚在社群媒體表示，未來四年，政府將照顧孩子的範圍擴大，津貼變兩倍，年齡加兩歲。圖／取自總統臉書
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托育育兒津貼保母

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