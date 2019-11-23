國家養政策自認是源頭 朱立倫：我講的逐漸彙整起來

2019-11-23 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



鴻海集團創辦人郭台銘提出「0到6歲國家養」，昨蔡英文總統也提「0到6歲國家跟你一起養」，新北市前市長朱立倫今幫黨籍新北市板橋西區立委參選人林國春站台前受訪表示，這是過去新北市的做法，「朱立倫講的現在大家逐漸彙整起來」、「民進黨已經逐漸朝向朱立倫的想法」。

朱立倫說，過去新北市作法是「有錢人自己養、弱勢國家負責，一般民眾就是幫忙養」，「最後彙整起來就是大家養」。朱立倫還說，看民進黨已經逐漸朝向朱立倫想法，郭董當時幕僚給他建議直接講國家養，他在政見場合跟郭溝通過，「他也說一定要排富」。

另國民黨主席吳敦義曾找郭台銘談，請郭輔選藍委，郭台銘昨晚更表示「國民黨多選幾席立委不是壞事」。對此，朱立倫表示，自己過去一直呼籲要把朋友找回來，支持中華民國的朋友越多越好、敵人越少越好才又機會勝選。

朱立倫也強調，黨內自己要溝通順暢，不要再有問題、縫隙小才不會讓對手見縫插針，過去紛擾就過去、沈澱、化解。媒體追問黨內逼宮黨主席？朱立倫說，「這就是標準見縫插針」，現在只有勝選方程式，沒有自私自利敗選模式。