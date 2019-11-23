親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

女遭強擄上賓士往汽旅開 警方到場查明祝生日快樂

永和星巴克一個月內連關兩間 在地人曝：被平價咖啡夾殺

國家養政策自認是源頭 朱立倫：我講的逐漸彙整起來

2019-11-23 12:38聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘提出「0到6歲國家養」，昨蔡英文總統也提「0到6歲國家跟你一起養」，新北市前市長朱立倫今幫黨籍新北市板橋西區立委參選人林國春站台前受訪表示，這是過去新北市的做法，「朱立倫講的現在大家逐漸彙整起來」、「民進黨已經逐漸朝向朱立倫的想法」。

朱立倫說，過去新北市作法是「有錢人自己養、弱勢國家負責，一般民眾就是幫忙養」，「最後彙整起來就是大家養」。朱立倫還說，看民進黨已經逐漸朝向朱立倫想法，郭董當時幕僚給他建議直接講國家養，他在政見場合跟郭溝通過，「他也說一定要排富」。

另國民黨主席吳敦義曾找郭台銘談，請郭輔選藍委，郭台銘昨晚更表示「國民黨多選幾席立委不是壞事」。對此，朱立倫表示，自己過去一直呼籲要把朋友找回來，支持中華民國的朋友越多越好、敵人越少越好才又機會勝選。

朱立倫也強調，黨內自己要溝通順暢，不要再有問題、縫隙小才不會讓對手見縫插針，過去紛擾就過去、沈澱、化解。媒體追問黨內逼宮黨主席？朱立倫說，「這就是標準見縫插針」，現在只有勝選方程式，沒有自私自利敗選模式。

另對媒體提問是否韓國瑜母雞不夠力？朱立倫說，全黨團結，「總統參選人韓國瑜是我們最重要的母雞」，大家都是助選員。媒體追問「郭董也是韓的最佳助選員」？朱立倫回說，每一位都希望是最佳助選員，全黨團結、爭取更多助選員。

新北市前市長朱立倫今受訪指出，「大家養」政策是大家逐漸彙整新北市的做法。記者魏翊...
新北市前市長朱立倫今受訪指出，「大家養」政策是大家逐漸彙整新北市的做法。記者魏翊庭／攝影
分享

朱立倫韓國瑜

相關新聞

談蔡政府增加育兒津貼 侯友宜支持：但應講清楚

2019-11-23 13:20

盧秀燕高分貝打蔡英文 不認同中華民國只是借殼上市

2019-11-23 13:18

大陸間諜揭露擾台選舉 蔡英文：每次選舉都有介入影子

2019-11-23 13:14

民進黨批他不愛台灣 韓國瑜喊冤：難道去愛菲律賓？

2019-11-23 13:10

影/賴清德、陳菊等人推薦 郭國文總部熱鬧開張

2019-11-23 13:01

談不分區名單 朱立倫：靜下心支持國民黨

2019-11-23 12:57

黃昆輝基金會調查：僅2%國人認為政治人物值得信任

2019-11-23 12:55

蔡政府國家跟你一起養 侯友宜贊成但憂：新北財政很差

2019-11-23 12:54

蔡英文喊育兒津貼加碼 民團憂衝擊托育準公共化政策

2019-11-23 12:52

蔡也提「育兒津貼擴大0到6歲」 韓營諷：拿香跟著拜

2019-11-23 11:34

歡樂無法黨黨歌MV出爐 網友：2019年新一代神曲誕生了

2019-11-23 10:28

高美蘭請辭高市觀光局主秘 控「綠色恐怖」

2019-11-23 00:11

「1450」多到坐不下？ 黃偉哲否認養網軍

2019-11-22 23:51

全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33

忙選舉立院唱空城 徐永明：改革法案不推 怠忽職守

2019-11-22 19:06

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

郭冠英稱代表共產黨遭告發 政院：須受司法檢驗

2019-11-22 16:29

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

影／台灣未來交選民決定 AIT：與新任民選總統共同合作

2019-11-22 15:31

AIT處長：願與台灣人民選出領袖合作

2019-11-22 14:33

觀察站／選前官式回應 慎守美國立場

2019-11-22 14:31

余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐

2019-11-22 14:26

林濁水：柯文哲罵假台獨還和扁你儂我儂 標準錯亂

2019-11-22 14:15

影／出訪菲律賓 邱毅指作梗 馬英九：回應過了

2019-11-22 14:00

國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

台獨聯盟：柯文哲言論口徑與親中統派一致

2019-11-22 12:34

柯文哲稱台獨是騙子 陳芳明批說風涼話

2019-11-22 12:29

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯

2019-11-19 14:29
看更多

熱門文章

林佳龍「大失言」為軌道建設嗆委員 交通學界群起反彈

2019-11-22 22:09

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56

世仇對決阿扁碾壓邱毅 網路民調5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

賴清德成為副總統候選人當晚來勸說 陳志成：不選了

2019-11-22 16:07

台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58

蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26

新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30

「小英戰袍」出自台南宏遠紡織 機能衣暗藏玄機超搶手

2019-11-22 13:36

2個民進黨相殺！鄭朝明登記選屏南 團隊全戴「潘孟安」

2019-11-22 15:27

國軍擬接受「館長」訓練惹議 蔡英文：本於善意應歡迎

2019-11-22 14:41

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02

一出手就是20萬 小黨參選爆炸 到底圖什麼？

2019-11-23 08:00

逼宮吳敦義？ 連勝文：都還沒2020就在想，很可笑

2019-11-23 10:32

蔡英文再向蘭嶼人道歉 將提撥25.5億元補償金

2019-11-22 15:42

蔡英文嗆沒上班不知台商回流 韓反批蔡領薪水搞選舉

2019-11-22 15:40

阮昭雄謝謝支持一搶打死韓國瑜留言 韓：不該這樣講話

2019-11-22 15:28

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56

韓、蔡、宋誰有機會登大位？命理師「擲骰子」預測

2019-11-23 11:04

吳敦義證實：已請郭台銘支持韓國瑜和區域立委

2019-11-23 10:19

郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

2019-11-23 00:00

陳定南「貨車女孩」蔡惠玉退選聲明：我以為我做好準備

2019-11-22 20:58

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

2019-11-22 20:46

基隆立委選舉4搶1 他對陳志成退選表示肯定與感謝

2019-11-22 18:41

【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01

一天連兩嗆 范雲再嗆柯文哲誣指林飛帆

2019-11-22 16:11

證實不去花蓮了 韓國瑜：到時候再向大家報告

2019-11-22 17:03

被列不分區名單？陳水扁：這是政治問題不是法律問題

2019-11-22 17:05

幫藍委壓縮親民黨席次？ 郭台銘：不要讓一黨絕大多數

2019-11-22 22:31

桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03

國民黨不分區內傷 韓國瑜市場價格仍落後蔡英文

2019-11-22 14:34

與藍還有聯絡？ 郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

2019-11-22 21:03

蘭嶼人立場：補償金拿歸拿 核廢仍要遷走

2019-11-23 00:22

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

找館長訓練格鬥？網：國軍應找詐團練話術來騙解放軍

2019-11-22 13:28

張善政：籌備「新移民委員會」 林麗蟬任召集人

2019-11-22 14:04

韓國瑜蔡英文登記後 首場大車拚造勢周日晚水上鄉登場

2019-11-22 14:14

不是菜包、草包 宋楚瑜：我們是「瑜湘肉絲」有肉的

2019-11-22 18:10

台東區域立委登記最後一天 張坤和無黨籍完成登記

2019-11-22 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top