親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

美參議員克魯茲 將提「台灣主權象徵法案」

買房裝修 工人敲出塵封多年的「驚人秘密」

歡樂無法黨黨歌MV出爐 網友：2019年新一代神曲誕生了

2019-11-23 10:28聯合新聞網 綜合報導

台北市議員邱威傑（呱吉）與網紅志祺七七、視網膜日前共組歡樂無法黨，雖然因為政黨還未正式通過成為法人，無法參與這次大選，但他們仍推出了黨歌MV，內容堅持了守住每個人歡樂的風格，將香菜、等著被告都融入歌曲中，網友說「聽一次就被洗腦」。

歡樂無法黨黨歌官方MV在22日晚間於Youtube上發布，總長2分07秒，歌詞寫道「讓小小的島，有著大大的歡笑，擋不住的歡樂，爽到起笑，看小小的粉，正在大大的胡鬧，團結一心出征，等著被告，香菜不挑，你的票，我不要，歪風導正，社會不再會生不會教，調整步調，你的笑，我來罩」MV裡以搞笑歡樂，歌詞簡單好記且融入外國人素材，讓不少網友看完笑翻。

網友看完也紛紛留言「聽過一次就會開始被洗腦，香菜不挑你的票我不要，太純了吧！」、「背景那些不是香菜是大麻吧 ㄎ一ㄤ成這樣」、「看得出志祺和視網膜沒辦法徹底放飛自我像後面的阿北“表演”」、「完了, 2019年新一代神曲就此誕生了...」、「真不愧是創黨元老曾說大麻可以合法但香菜不行的政黨」。

雖然無緣參與2020大選，但志祺七七始終相信，政治最重要的意義，就是要守住每一個人的歡樂；邱威傑也說，為了要守住歡樂，請大家一起去做一些乍看之下沒有很歡樂的事情；視網膜則鼓勵大家投票，抽出一點時間，為了在乎的理念去投票。

歡樂無法黨黨歌官方MV充滿著滿滿的香菜。 圖／youtube
歡樂無法黨黨歌官方MV充滿著滿滿的香菜。 圖／youtube
分享

2020選舉歡樂無法黨呱吉網紅

相關新聞

影／胡志強「燒聲」挺李中 「早就想送他去立院」

2019-11-23 11:50

怕模糊焦點？盧秀燕快閃韓國瑜 避禿燕同台

2019-11-23 11:50

郭台銘指林金結不會當選 吳敦義：他不太清楚基層狀況

2019-11-23 11:45

蔡也提「育兒津貼擴大0到6歲」 韓營諷：拿香跟著拜

2019-11-23 11:34

高美蘭請辭高市觀光局主秘 控「綠色恐怖」

2019-11-23 00:11

「1450」多到坐不下？ 黃偉哲否認養網軍

2019-11-22 23:51

全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33

忙選舉立院唱空城 徐永明：改革法案不推 怠忽職守

2019-11-22 19:06

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

郭冠英稱代表共產黨遭告發 政院：須受司法檢驗

2019-11-22 16:29

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

影／台灣未來交選民決定 AIT：與新任民選總統共同合作

2019-11-22 15:31

AIT處長：願與台灣人民選出領袖合作

2019-11-22 14:33

觀察站／選前官式回應 慎守美國立場

2019-11-22 14:31

余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐

2019-11-22 14:26

林濁水：柯文哲罵假台獨還和扁你儂我儂 標準錯亂

2019-11-22 14:15

影／出訪菲律賓 邱毅指作梗 馬英九：回應過了

2019-11-22 14:00

國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

台獨聯盟：柯文哲言論口徑與親中統派一致

2019-11-22 12:34

柯文哲稱台獨是騙子 陳芳明批說風涼話

2019-11-22 12:29

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14

挺港警不挺黑警 葉毓蘭：黑警若屬實從重究辦

2019-11-20 12:14

反制綠罷免韓國瑜 藍號召同一天30萬人上街挺韓

2019-11-20 11:36

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯

2019-11-19 14:29

影／上次他因郝龍斌而參選 楊石城盼韓粉支持國會政黨聯盟

2019-11-18 14:52

影／以無黨參選嘉市立委 台聯蔡永泉：未來不受政黨約束

2019-11-18 13:49

韓國瑜再砲轟不分區：不能不面對或戴面具騙人

2019-11-17 17:29

選戰起跑 韓國瑜周一上午由111位青年陪同登記參選

2019-11-16 16:25

網路宣傳不如對手 韓國瑜：越共遇美軍 只能鑽地洞打

2019-11-16 13:28

影／馬英九來台中輔選竟遭畫花臉 馬燦笑：很棒啊

2019-11-16 13:11

影／陸配支持者要求進入國民黨不分區安全名單

2019-11-15 11:55
看更多

熱門文章

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

蔡英文繼續講7千億 孫大千：庶民可欺 天不可欺

2019-11-22 12:04

林佳龍「大失言」為軌道建設嗆委員 交通學界群起反彈

2019-11-22 22:09

核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36

韓國瑜再提改一例一休 呼籲勞工「自己國家自己救」

2019-11-22 12:25

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56

世仇對決阿扁碾壓邱毅 網路民調5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟僅一句「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

賴清德成為副總統候選人當晚來勸說 陳志成：不選了

2019-11-22 16:07

台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58

蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26

2個民進黨相殺！鄭朝明登記選屏南 團隊全戴「潘孟安」

2019-11-22 15:27

新聞眼 ／韓民調冷，場子熱 大選「沉默變數」？

2019-11-23 00:30

國軍擬接受「館長」訓練惹議 蔡英文：本於善意應歡迎

2019-11-22 14:41

「小英戰袍」出自台南宏遠紡織 機能衣暗藏玄機超搶手

2019-11-22 13:36

吳敦義訪郭台銘？ 幕僚：藍營好友不因選舉恩怨斷情誼

2019-11-22 11:50

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02

一出手就是20萬 小黨參選爆炸 到底圖什麼？

2019-11-23 08:00

蔡英文再向蘭嶼人道歉 將提撥25.5億元補償金

2019-11-22 15:42

蔡英文嗆沒上班不知台商回流 韓反批蔡領薪水搞選舉

2019-11-22 15:40

阮昭雄謝謝支持一搶打死韓國瑜留言 韓：不該這樣講話

2019-11-22 15:28

韓國瑜罵段宜康半人半獸不只一次 女立委問：是讚美？

2019-11-22 12:28

邱毅：宋參選可能與蔡有默契 聯合陣線攻擊韓選情

2019-11-22 14:56

李正皓登記參選中和 邱烽堯、江永昌這樣回

2019-11-22 12:54

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

郭台銘證實曾與吳敦義見面 談立委輔選

2019-11-23 00:00

陳定南「貨車女孩」蔡惠玉退選聲明：我以為我做好準備

2019-11-22 20:58

基隆立委選舉4搶1 他對陳志成退選表示肯定與感謝

2019-11-22 18:41

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

2019-11-22 20:46

【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01

一天連兩嗆 范雲再嗆柯文哲誣指林飛帆

2019-11-22 16:11

證實不去花蓮了 韓國瑜：到時候再向大家報告

2019-11-22 17:03

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

國民黨不分區內傷 韓國瑜市場價格仍落後蔡英文

2019-11-22 14:34

被列不分區名單？陳水扁：這是政治問題不是法律問題

2019-11-22 17:05

與藍還有聯絡？ 郭台銘：國民黨立委多選幾席不是壞事

2019-11-22 21:03

桃園立委選情／藍回穩望5搶6 綠坐4望6

2019-11-23 01:03

徐永明建議列不分區衝票 柯文哲：以為我智商只有70？

2019-11-22 12:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top