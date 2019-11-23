歡樂無法黨黨歌MV出爐 網友：2019年新一代神曲誕生了

2019-11-23 10:28 聯合新聞網 綜合報導



台北市議員邱威傑（呱吉）與網紅志祺七七、視網膜日前共組歡樂無法黨，雖然因為政黨還未正式通過成為法人，無法參與這次大選，但他們仍推出了黨歌MV，內容堅持了守住每個人歡樂的風格，將香菜、等著被告都融入歌曲中，網友說「聽一次就被洗腦」。

歡樂無法黨黨歌官方MV在22日晚間於Youtube上發布，總長2分07秒，歌詞寫道「讓小小的島，有著大大的歡笑，擋不住的歡樂，爽到起笑，看小小的粉，正在大大的胡鬧，團結一心出征，等著被告，香菜不挑，你的票，我不要，歪風導正，社會不再會生不會教，調整步調，你的笑，我來罩」MV裡以搞笑歡樂，歌詞簡單好記且融入外國人素材，讓不少網友看完笑翻。

網友看完也紛紛留言「聽過一次就會開始被洗腦，香菜不挑你的票我不要，太純了吧！」、「背景那些不是香菜是大麻吧 ㄎ一ㄤ成這樣」、「看得出志祺和視網膜沒辦法徹底放飛自我像後面的阿北“表演”」、「完了, 2019年新一代神曲就此誕生了...」、「真不愧是創黨元老曾說大麻可以合法但香菜不行的政黨」。

雖然無緣參與2020大選，但志祺七七始終相信，政治最重要的意義，就是要守住每一個人的歡樂；邱威傑也說，為了要守住歡樂，請大家一起去做一些乍看之下沒有很歡樂的事情；視網膜則鼓勵大家投票，抽出一點時間，為了在乎的理念去投票。