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蔡英文喊0到6歲國家一起養 育兒津貼加碼每月5000元

2019-11-22 23:26聯合報 記者羅紹平／即時報導

總統蔡英文今天晚在台東舉行造勢晚會時，提出未來4年執政的新政策，針對0到6歲的育兒津貼，原本補助每月2500元，將會成長2倍達到5000元，也就是每年補貼達6萬元補助，她鼓勵年輕人結婚生小孩，「國家要跟他們一起養下一代」。

蔡英文表示，長照政策在她剛擔任總統時，國家預算只有50億，過去3年每年都增加預算，明年預算將會達到400億元，下個4年規模一定會擴大。

蔡英文接著說，2016年她剛擔任總統時，國家育兒預算照顧0到6歲只有200多億，這幾年來，每年都在增加預算，現在已經到達600多億，這600多億給小朋友育兒津貼，可以托嬰、可以給保母帶，國家都會補助6000元；另外上幼幼班、中班、大班，國家也都有補助，只要是政府系統底下的幼稚園，就不會讓收費超過4500元，如果是公立幼稚園也不會超過2500元。

蔡英文說，她任內經濟成長，再給她4年，台灣經濟會未來一定會更好，企業有錢賺，國家稅收會更多，就可以做更多社會福利的工作，她有一個計畫，現在育兒津貼一個月2500元，未來會加碼到每個月5000元，也就是每一年將會發放育兒津貼6萬萬元給年輕的爸媽。

蔡英文說「我要告訴年輕爸媽，告訴年輕阿公阿嬤，鼓勵年輕人要結婚趕快，趕快生小孩，因為國家要跟他們一起養下一代。」

蔡英文今晚在台東喊出0到6歲國家幫養，承諾育兒津貼加碼每年給6萬。記者羅紹平/攝...
蔡英文今晚在台東喊出0到6歲國家幫養，承諾育兒津貼加碼每年給6萬。記者羅紹平/攝影
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2020選舉蔡英文育兒津貼

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