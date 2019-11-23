高美蘭請辭高市觀光局主秘 控「綠色恐怖」

2019-11-23 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



高雄市觀光局主秘高美蘭請辭，並批民進黨部分議員及「英屬媒體」將她和家人汙名化。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

綠營多次質疑高雄市觀光局主任秘書高美蘭涉入國民黨總統參選人韓國瑜「炒房」爭議，高美蘭昨發聲明辭去觀光局主秘，並批民進黨「綠色恐怖處處現」。高雄市新聞局長王淺秋表示，韓國瑜尊重並同意高的決定。

高美蘭被綠營指稱是韓國瑜妻子李佳芬的閨密，民進黨議員兩周來一直要求高到議會備詢，她先是休假，接著公假出國，回國後請一個月無薪假，昨天宣布請辭。

高美蘭辭職聲明指出，她只是受韓國瑜邀請、抱病南漂高雄，希望貢獻所長的小人物，簡任十職等主秘屬幕僚性質，但民進黨部分議員及「英屬媒體」傾全力蒐羅她所有個資，公開在議事殿堂及媒體上將她和家人汙名化。只因政治立場不同即可公然追殺至此，綠色恐怖令人不寒而慄，為免影響市府運作，她決定辭職。

高美蘭也表示，任公職前的投資行為一切合法合理、坦蕩無愧，任公職期間如有違法濫權，或利用職務之便炒作土地及房屋、財產暴增，自應受公評，期待媒體用同樣標準檢視綠營公職人員。她堅決捍衛憲法賦予權利，同時對違法及不實報導，保留法律追訴權。

王淺秋說，高美蘭經歷很多攻擊，自認受到這麼多不應有的對待，所以請辭，韓國瑜基本上同意。

高雄市議會國民黨團總召曾俊傑說，民進黨對高美蘭是政治追殺。民進黨議員簡煥宗說，要求高到議會是要釐清外界質疑，不是政治追殺。

韓辦籲台肥立案調查 愈嚴愈好

【記者彭宣雅、劉宛琳／連線報導】國民黨總統參選人韓國瑜豪宅風波遲未平息，農委會認定台肥與韓國瑜簽定的買賣合約條款無效，恐違反公司法、證交法規定；台肥下周一開董事會，農委會將要求公股董事提案查明。韓國瑜競選辦公室昨天表示，台肥應盡快立案調查，愈嚴格愈好，讓真相水落石出。

農委會表示，調查報告初步認定，台肥一○三年至一○四年間，自行認定與韓國瑜等受買人簽定「房屋土地預訂買賣合約書」條款無效，簽署的長期分期付款協議書，恐有違公司法、證券交易法、「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」及「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」等相關規定。

農委會副主委陳駿季說，農委會是台肥大股東，上周行文到台肥要求內部調查；台肥法律顧問檢視每個步驟有無法律問題，若有瑕疵就應改進及究責，不能因為是過去的事，就當作沒看到。