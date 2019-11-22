【即時短評】小黨擠破頭 反樂了大黨？

2019-11-22 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名



明年1月投票的總統及立委選舉今天截止登記，總統選舉「英德配」、「國政配」、「瑜湘配」3組爭霸；立委選舉參選爆炸，尤其不分區有創紀錄的19個政黨登記參選。但要分配不分區立委須跨過政黨票5%的門檻，小黨廝殺激烈，若多數未能跨越門檻，恐怕最後還是「樂了藍綠兩大黨」。

依中選會統計，有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217位候選人名單，政黨數量與候選人總數，雙創歷史新高。雖然最後參選名單還須經中選會審定，但「參選爆炸」之勢已不可免。

總統選舉在藍綠之外，最後殺出親民黨「瑜湘配」（宋楚瑜與余湘），圖的無非是「憂『國』憂『民』」的選民支持；而國、民兩黨歷經「不分區之亂」，提名過程及結果備受詬病，更成為「第三勢力」各小黨揭竿而起、攻占國會席次的最佳訴求。

立法院共113席立委，其中73席區域立委採單一選區選制，6席原住民立委由複數選區選出，都有利於大黨；只剩34席不分區立委依政黨票比例選出，成了眾家小黨必爭之地。

國、民兩黨都喊出「國會過半」目標，卻沒絕對把握，不分區席次多寡也成了能否「衝過半」關鍵；但兩黨提出的名單都有爭議，未若許多小黨亮眼，「第三勢力」搶攻政黨票也成為這次選舉觀戰重點。

不過，眾多小黨不分區名單雖不乏亮點，但若不能集中選票，就怕功虧一簣。以2016年本屆立委選舉為例，18個提名不分區的政黨中，僅有民進黨、國民黨、親民黨及時代力量跨過門檻獲得席次；得票數第5名的新黨，雖獲51萬票，因得票率為4.18%，只能飲恨。

而且，一旦小黨跨不過5%得票門檻，得票就不列入席次分配計算。以本屆為例，民進黨獲537萬張政黨票，得票率44%，但扣除未過門檻的小黨之後，席次分配比率升高為52%，在34席不分區立委中當選過半的18席。可見，愈多小黨「卡在門檻之前」，大黨愈占便宜。