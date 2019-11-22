幼時住過台中 韓國瑜酸：說門牌號碼又要說我炒土地

2019-11-22 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天下午到台中市東區樂成宮參拜，現場近上千名支持者開車、騎摩托車來挺韓，許多人穿著國旗裝，高喊「凍蒜」。立委參選人李中、沈智慧、顏寬恒也到場，韓國瑜希望「國民黨台中8席全壘打」。

旱溪樂成宮在東區，第六選區（中西東南）立委參選人李中說，韓國瑜一下車就和他說悄悄話，小時候曾住在附近的育英路迅雷新村，印象裡有一支大煙囪，那是「豐全橡膠」公司，今天韓來旱溪樂成宮媽祖廟參拜，旱溪媽祖照顧地方，要請媽祖保佑讓韓，提出福國利民的政策。

韓國瑜接下麥克風說，「現在不敢講小時候住過的門牌號碼，否則黑韓產業又說我炒土地，多一間房子」，回憶起大煙囪印象深刻，有很多美好回憶在台中。

韓國瑜說，媽祖保佑「風調雨順」，候選人來祈求「國泰民安」，風調雨順靠媽祖保佑，國泰民安要靠自己，非常公平，老天爺負責50％、人民負責50％。

韓說，這一路參選從屏東北上，聽到基層這三年半都過得很辛苦，許多基層選民和他講，台灣10、20年沒再聽過「台灣錢、淹腳目」這句話，現在窮人、辛苦人太多，很多工廠、公司又開始放無薪假。三年半前，台灣給民進黨最好的機會，完全執政、完全負責，但完全失望，這次選舉筆什麼都重要。

韓說，要改變的機會就是神聖選票，把大家說不出來的「悶、鬱卒」翻轉，台灣應該欣欣向榮、朝氣蓬勃，充滿歡笑，也希望選民讓2020台中八席國民黨立委要全壘打。