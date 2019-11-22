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全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

全台有八成魚蝦種苗來自高雄市林園養殖場，行政院陳副院長陳其邁今天下午到林園「魚社長」養殖場參訪，邀請地方人士參與座談。同為民進黨籍的林園、大寮選區立法委員林岱樺陪同，陳其邁下鄉輔選意味濃厚。

陳其邁今天下午行程安排大寮、林園，漁業署副署長王正芳、行政院南服中心執行長陳政聞、立委林岱樺、市議員韓賜村等人陪同參訪林園「魚社長」養殖場，地方人士與產銷班員參與坐談。

高市「魚社長」石斑魚養殖場獲得全台首張清真認證，負責人蘇德威是養殖業第二代，年僅31歲，5年前返鄉繼承家業。他表示，林園養殖歷史悠久，因具備6公里海岸線、洋流代謝迅速，以及終年溫差不會很大等優點，業者採用純天然海水養殖，全台有八成蝦苗、魚苗產自林園，所以是「小蝦小魚的托兒所」。

蘇德威說，很多人不清楚林園的養殖歷史與文化，希望成立複合式水產養殖示範基地，涵蓋水產養殖歷史文化館、國內外養殖水產品媒合中心、海水生物展示館與地方創生基地等功能。

陳其邁參觀養殖池時說，以前沒見過這種室內養殖方式，開口詢問業者，「魚池水溫多少？」、「電費成本高不高」等問題。陳表示，立委林岱樺特別安排林園養殖場行程，樂見年輕人返鄉接棒，新觀念還是年輕人比較厲害，漁業署這幾年推產銷履歷很用心，今年又編十億推動冷鏈技術，明年要鼓勵年輕農漁民回來接棒；有關汕尾道路改善、外海水管與電費負擔大等降低養殖成本的問題，等選完再來協助處理。

行政院副院長陳其邁（左二）參訪林園「魚社長」石斑魚養殖場，好奇撫摸龍虎斑成魚。記...
行政院副院長陳其邁（左二）參訪林園「魚社長」石斑魚養殖場，好奇撫摸龍虎斑成魚。記者徐白櫻／攝影記者
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行政院副院長陳其邁（右二）參訪林園「魚社長」石斑魚養殖場，立委林岱樺（右一）全程...
行政院副院長陳其邁（右二）參訪林園「魚社長」石斑魚養殖場，立委林岱樺（右一）全程陪同。記者徐白櫻／攝影
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「魚社長」獲得全台首張清真認證養殖場，蘇家兩兄弟一主內、一主外，兩人合力建立漁產...
「魚社長」獲得全台首張清真認證養殖場，蘇家兩兄弟一主內、一主外，兩人合力建立漁產品牌，透過網路與高級海產店銷售漁產品。記者徐白櫻／攝影
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陳其邁林岱樺行政院

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