全台首家清真認證養殖場在林園 陳其邁問「水溫多少」

2019-11-22 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／高雄即時報導



全台有八成魚蝦種苗來自高雄市林園養殖場，行政院陳副院長陳其邁今天下午到林園「魚社長」養殖場參訪，邀請地方人士參與座談。同為民進黨籍的林園、大寮選區立法委員林岱樺陪同，陳其邁下鄉輔選意味濃厚。

陳其邁今天下午行程安排大寮、林園，漁業署副署長王正芳、行政院南服中心執行長陳政聞、立委林岱樺、市議員韓賜村等人陪同參訪林園「魚社長」養殖場，地方人士與產銷班員參與坐談。

高市「魚社長」石斑魚養殖場獲得全台首張清真認證，負責人蘇德威是養殖業第二代，年僅31歲，5年前返鄉繼承家業。他表示，林園養殖歷史悠久，因具備6公里海岸線、洋流代謝迅速，以及終年溫差不會很大等優點，業者採用純天然海水養殖，全台有八成蝦苗、魚苗產自林園，所以是「小蝦小魚的托兒所」。

蘇德威說，很多人不清楚林園的養殖歷史與文化，希望成立複合式水產養殖示範基地，涵蓋水產養殖歷史文化館、國內外養殖水產品媒合中心、海水生物展示館與地方創生基地等功能。