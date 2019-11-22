核廢機密公文曝光 政院：蔣經國孫運璿未經蘭嶼人同意

2019-11-22 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



針對蘭嶼設置核廢料貯存場，經濟部今天宣布補償要點，蔡英文總統也在場參加。行政院發言人Kolas Yotaka表示，今天的補償，對行政院與蘭嶼都具有歷史意義，「這也是回復歷史真相、彌補對蘭嶼傷害的第一步」。

行政院還出示當年列為「機密」的公文，指當時行政院長蔣經國、孫運璿核定在蘭嶼規畫、興建、擴建核廢料貯存場，「未經蘭嶼人同意」、「一放就要40年」。

Kolas指出，1970年代，行政院前院長蔣經國、孫運璿，先後未經蘭嶼人同意，核定在蘭嶼規畫、興建、擴建核廢料貯存場，一放就要40年，多年來蘭嶼人民抗爭、怒吼，不論是補償傷害、遷出核廢料的要求從未被認真對待。

她說，2016年後，經蔡總統指示，歷經林全、賴清德兩位行政院長進行歷史檔案的清查與調查，挖掘舊公文，確認蘭嶼人確實是在未被告知的情況下，被強迫接受核廢料；3年來經政務委員林萬億多方在政府、台電、蘭嶼間溝通補償內容，獲得大部分蘭嶼人的理解與支持，再由現任行政院長蘇貞昌接手於今年10月18日核定發布施行「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。