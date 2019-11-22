親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

半空中引擎噴火！菲航班機才起飛就緊急返航

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

蘭嶼核廢料貯存場損失　原住民將獲補償25.5億元

2019-11-22 17:29聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

經濟部國營會今宣布，行政院核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配套補償金」，彌補雅美族與達悟族人所受損失與傷害。

總統蔡英文今視察台東縣原住民文化創意產業聚落，特別關心「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」後續辦理情形。

經濟部指出，2016年8月15日蔡總統參訪蘭嶼時，承諾對於政府將低階核廢料放置在蘭嶼的真相展開調查並將給予補償。行政院2016年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，去年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結論顯示蘭嶼貯存場設置與決策，蘭嶼雅美、達悟族人應不知情，核廢料進駐蘭嶼是時空背景下政策抉擇，但已造成蘭嶼地區原住民族傳統生活、地理環境、社會經濟及雅美、達悟族人身心健康等多方面不利影響，因此政府應提出補救措施，彌補族人所受損失與傷害。

行政院之後邀請原住民族歷史正義與轉型正義委員會、原民會、經濟部與蘭嶼鄉親代表共同擬訂「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，今年10月18日已由行政核定，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配套補償金」。

「回溯補償金」將成立財團法人，由多數雅美、達悟族人組成董事會負責辦理族人生活福祉事項，包括醫療及長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、原住民祭典、國際交流、族部落或社區發展及營造、獎助學金及交通補助等；「土地配套補償金」則由蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉民代表會循政府預算程序運用。

蘭嶼原住民核廢料

相關新聞

謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣：相當有信心

2019-11-22 15:57

世仇對決！這項網路民調 阿扁碾壓邱毅 5000網友都怒了

2019-11-22 17:35

朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53

郭冠英稱代表共產黨遭告發 政院：須受司法檢驗

2019-11-22 16:29

影／台灣未來交選民決定 AIT：與新任民選總統共同合作

2019-11-22 15:31

AIT處長：願與台灣人民選出領袖合作

2019-11-22 14:33

觀察站／選前官式回應 慎守美國立場

2019-11-22 14:31

余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐

2019-11-22 14:26

林濁水：柯文哲罵假台獨還和扁你儂我儂 標準錯亂

2019-11-22 14:15

影／出訪菲律賓 邱毅指作梗 馬英九：回應過了

2019-11-22 14:00

國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

會議室不得從事政黨工作 柯文哲：歡迎總統府比照辦理

2019-11-22 12:36

台獨聯盟：柯文哲言論口徑與親中統派一致

2019-11-22 12:34

柯文哲稱台獨是騙子 陳芳明批說風涼話

2019-11-22 12:29

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07

選舉大撒幣？原民長者假牙大補助

2019-11-22 00:38

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

2019-11-21 21:00

島國圖瓦盧拒北京挺台灣

2019-11-21 20:26

下架蔡英文就得投韓國瑜？ 李艷秋：給台灣一個可能

2019-11-21 20:02

挺韓？侯友宜：國民黨角色就是支持國民黨候選人

2019-11-21 18:05

蘇揆要讓民眾喝好水 明年農曆春節前用水無虞

2019-11-21 17:46

【重磅快評】柯文哲翻臉搶聲量 終須和政治老狐狸過招

2019-11-21 17:36

台旅法指標 美國防部東亞事務副助理部長科林克秘密訪台

2019-11-21 17:28

邱毅宣告已赴英調查 將揭發蔡英文論文真相

2019-11-21 16:34

東吳抵制演講 柯文哲：抗議的人要不要去看其他兩黨

2019-11-21 15:40

柯罵台獨騙子 詹順貴痛批：含血噴人去脈絡化的汙衊

2019-11-21 15:17

去年大選亂象遭監院糾正 李進勇反擊：匪夷所思

2019-11-21 13:49

故宮夾帶廠商聽審預算 立委怒飆趕人

2019-11-21 13:46

U觀點／總經理能不能掃廁所？

2019-11-21 13:46

藍綠主席對打 卓吳臉書交鋒

2019-11-21 13:46

不畏爭議聲 藍今登記不分區

2019-11-21 13:46

故宮網路商城、圖書檢索好難用 連院長都認證

2019-11-21 12:33

來真的！政院秀資料證明台商回台 每日用水16.9萬噸

2019-11-21 12:18

台商回台數字灌水？ 蘇貞昌：馬、蔡政府計算方式都一樣

2019-11-21 11:37

訴求台東藍營大團結 黃健庭現身力挺韓國瑜、張志明

2019-11-20 13:14
看更多

熱門文章

訓練國軍格鬥？館長凌晨發文：我醒了、我放棄、對不起

2019-11-22 03:21

台灣國創辦人全家移民高喊台獨 柯文哲：瞧不起這種人

2019-11-22 12:10

下架蔡英文就得投韓國瑜？ 李艷秋：給台灣一個可能

2019-11-21 20:02

館長訓練國軍 他天亮後說要守信：訓練中心我會用

2019-11-22 08:00

軍方將派40人學格鬥 「館長」訓練國軍爆爭議

2019-11-22 00:07

欺騙蘭嶼人37年貯存核廢 傳中央將補償蘭嶼25.5億元

2019-11-22 10:48

蔡英文繼續講7千億 孫大千：庶民可欺 天不可欺

2019-11-22 12:04

派國軍體能菁英師從「館長」遭質疑 國防部不改決定

2019-11-22 10:51

國防部這廂還低調 舘長那廂已宣布：打造國軍訓練中心

2019-11-22 00:42

要求特戰接受「館長」格鬥訓 他批評國防部自失專業

2019-11-21 19:27

一早發酸文 韓國瑜：大家今天監督執政黨了嗎？

2019-11-22 08:14

現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56

韓國瑜爆被民進黨全面搜查 30年前成立同鄉會也被查帳

2019-11-21 22:25

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

2019-11-21 18:33

來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

2019-11-21 21:00

柯文哲說大選勝負已定 扁：這會害死蔡英文

2019-11-22 04:00

影／全家移民就是他 柯文哲批台灣國王獻極就是不要臉

2019-11-22 12:19

館長帶國軍？ 蔡政府選戰「割喉割到斷」

2019-11-22 00:29

陪韓國瑜直播做菜 客家媽媽臉書遭留言謾罵

2019-11-22 00:05

國民黨文宣介紹不分區 謝龍介竟僅一句「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07

獨／花蓮泛藍分裂韓國瑜左右為難 27日花蓮行確定取消

2019-11-21 21:11

【重磅快評】「國防靠館長」軍方蓄意拍馬屁媚上？

2019-11-21 18:14

搶邀功罔顧飛安？桃機新塔台未過消安偷跑啟用

2019-11-22 10:00

【重磅快評】柯文哲翻臉搶聲量 終須和政治老狐狸過招

2019-11-21 17:36

館長訓練國軍／特勤前教官：戰技不只是練大肌肉

2019-11-22 00:38

差6、7趴就會贏 謝龍介：我不是亂說的

2019-11-22 14:09

台肥認韓國瑜買房借貸約無效 農委會也指恐違相關法令

2019-11-22 11:26

柯文哲的民眾黨不分區29人名單 1人退出剩28席

2019-11-22 10:43

馬辦揚言提告 邱毅再發臉書反擊

2019-11-21 22:08

處理房產風波很不正常？韓國瑜反嗆段宜康「半人半獸」

2019-11-22 11:05

海巡新快艇海上公試極速達45節 專剋黑金鋼

2019-11-22 01:54

吳敦義訪郭台銘？ 幕僚：藍營好友不因選舉恩怨斷情誼

2019-11-22 11:50

韓國瑜自爆也住過中正區 要民進黨快來查

2019-11-21 22:35

綠營為勸退「貨車女孩」蔡惠玉參選差點翻臉 蔡今委託登記又撤回

2019-11-22 10:25

韓國瑜罵段宜康半人半獸不只一次 女立委問：是讚美？

2019-11-22 12:28

台灣民眾黨納新光公主吳欣盈 賴祥蔚：面試一面倒OK

2019-11-22 13:58

韓國瑜再提改一例一休 呼籲勞工「自己國家自己救」

2019-11-22 12:25

古寧頭戰爭英雄姓名一錯多年 軍方正名致祭

2019-11-21 22:23

台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

2019-11-22 15:02

被批「拿統獨當提款機」 柯文哲酸林飛帆：依附新潮流

2019-11-22 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top