蘭嶼核廢料貯存場損失 原住民將獲補償25.5億元

2019-11-22 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



經濟部國營會今宣布，行政院核定「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配套補償金」，彌補雅美族與達悟族人所受損失與傷害。

總統蔡英文今視察台東縣原住民文化創意產業聚落，特別關心「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」後續辦理情形。

經濟部指出，2016年8月15日蔡總統參訪蘭嶼時，承諾對於政府將低階核廢料放置在蘭嶼的真相展開調查並將給予補償。行政院2016年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，去年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結論顯示蘭嶼貯存場設置與決策，蘭嶼雅美、達悟族人應不知情，核廢料進駐蘭嶼是時空背景下政策抉擇，但已造成蘭嶼地區原住民族傳統生活、地理環境、社會經濟及雅美、達悟族人身心健康等多方面不利影響，因此政府應提出補救措施，彌補族人所受損失與傷害。

行政院之後邀請原住民族歷史正義與轉型正義委員會、原民會、經濟部與蘭嶼鄉親代表共同擬訂「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，今年10月18日已由行政核定，由經濟部核能發電後端營運基金捐助25.5億元「回溯補償金」及每3年2.2億元「土地配套補償金」。

「回溯補償金」將成立財團法人，由多數雅美、達悟族人組成董事會負責辦理族人生活福祉事項，包括醫療及長期照顧、急難救助、經濟產業及基礎建設、文化及民族教育活動、原住民祭典、國際交流、族部落或社區發展及營造、獎助學金及交通補助等；「土地配套補償金」則由蘭嶼鄉公所、蘭嶼鄉民代表會循政府預算程序運用。