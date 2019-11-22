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朱立倫：沒有自私想法敗選考量 國民黨只有勝選方程式

2019-11-22 16:53聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新北市前市長朱立倫輔選列車今天下午開到新竹縣，陪同第一選區立委參選人林為洲到湖口鄉，一起體驗採芋頭、品嘗芋頭料理。對於外傳朱立倫有角逐明年的國民黨主席意願，朱立倫表示，國民黨現在一切為勝選努力，不可以有自私想法，任何考量任何敗選模式都不存在，只有「勝選方程式」。

朱立倫表示，這完全是見縫插針、敗選思維，國民黨現在只有一切為勝選努力，拼盡最後一分力氣，都不可以有個人自私想法，沒有自私自利的空間，目前只有全力團結才有勝選機會，而任何考量任何敗選模式都不存在，只有「勝選方程式」。

對於張善政切割不分區名單、不為不分區背書，朱立倫則說，不分區的問題，因為都已經登記完畢，各黨都已經定案，呼籲所有支持國民黨、總統立委參選人朋友，大家沉澱一下、思考一下，一同為國民黨在國會過半努力。

針對國民黨內傳出要罷免黨主席吳敦義，他強調，對於不分區，國民黨是民主的，最後定案後大家要團結一致，同時也不代表這是有存在鬥爭或派系鬥爭，這完全沒有，而是大家表達意見的方式，接下來都以勝選模式考量。

朱立倫也表示，他欣賞林為洲勤跑地方，也在竹縣經營很成功，雖然這次選舉是辛苦一戰，不過他相信林為洲的長年努力獲得大家肯定，一定可以繼續連任。林為洲說也感謝朱立倫的輔選列車來竹縣，並表示這次選舉將盡全力衝刺，盼能連任成功。

採芋頭前，朱立倫被要求做個小測驗，從兩種植物植物中選出哪一種才是芋頭，朱立倫思考片刻後指著左邊圖片上的植物說「我知道徐國勇喜歡吃這個」，原來左邊的植物是姑婆芋，右邊的才是芋頭，他也感謝徐部長讓大家認識姑婆芋，在野外要小心誤食。

朱立倫表示，國民黨現在一切為勝選努力，不可以有自私想法，任何考量任何敗選模式都不...
朱立倫表示，國民黨現在一切為勝選努力，不可以有自私想法，任何考量任何敗選模式都不存在，只有「勝選方程式」。記者陳斯穎／攝影
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前新北市長朱立倫輔選列車今天下午開到新竹縣，陪同第一選區立委參選人林為洲到湖口鄉...
前新北市長朱立倫輔選列車今天下午開到新竹縣，陪同第一選區立委參選人林為洲到湖口鄉，一起體驗採芋頭。記者陳斯穎／攝影
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朱立倫國民黨林為洲2020選舉2020選舉新竹縣立委

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