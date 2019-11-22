謝龍介大選後角逐黨魁 江啟臣這樣說

2019-11-22 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ／台中即時報導



國民黨不分區立委名單底定，列15名的台南市議員謝龍介宣布選後要角逐黨魁，消息一出後，陸續有民眾到國民黨台南市黨部及各區黨部加入黨員，力挺謝龍介參選黨主席。謝龍介今天到台中陪立委江啟臣參加節目錄影，謝龍介表示，此時有一群人認同願意加入黨，是一股讓國民黨重生的力量。

針對入黨潮，謝龍介表示，黨在此時有一群人認同，之前不一定願意加入黨，但透過這樣的激盪，有些人願意加入黨，這很不容易，也是好事。因為現在不論藍綠，政黨要找黨員很難，願意繳200元成為黨員，這就是動能，希望此時有更多活水進來。人頭黨員就是種下惡性腫瘤的因子，這些人絕對不是人頭黨員，因為他們散落在各地，他們是國民黨新的希望，能夠讓國民黨重生的力量。

媒體追問是否想用200元改革國民黨？謝龍介說，「錢不在多，在於有沒有意義」，當年國父孫中山身無分文到處奔走，最後革命成功；國民黨家大業大的時候，輸掉政權，只執政6個縣市，當國民黨財產被查封，革命的精神回來了，去年贏回15個縣市。他說，沒有錢反而是好事，不要小看200元，200元在精神上的意義勝過2千萬、2億，看蔡英文總統財產這麼多，卻帶領中華民國走不出去，毫無生氣。

至於不分區序位排在國民黨主席吳敦義後面，被解讀是「綁架韓粉」？謝龍介說，沒有所謂綁架，去年九合一大選，在吳主席的帶領下，國民黨贏了15個縣市，功不可沒，以他一生的經歷要到立法院領導，所以「我願意扛下來」。

謝龍介說，不分區排在這個位置，表示選票能夠讓國民黨拿到15席不分區立委，國會就能過半，吳主席變成立法院長，而立法院長不可兼政黨負責人，就必須重新改選主席。