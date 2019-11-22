現職警官獲列不分區立委 另一半是爆紅美女醫師

2019-11-22 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ／高雄即時報導



喜樂島聯盟今天公布區域立委參選人名單，並推出6名不分區立委人選，其中不分區立委名單出現正職警官，是高雄市警局鑑識中心警務員林東徵。喜盟公布名單後，因過去罕見現職員警列入政黨不分區立委，同事看到名單，個個吃驚，稱讚林東徵是「現職警察第一人」。

36歲的林東徵是高雄市警局鑑識中心警務員，他的妻子曾在網路爆紅，就是以外型甜美、身材傲人的屏東「美力牛醫師」劉必涵。妻子的照片今年2月經網友貼上臉書，網友看到照片，紛紛上網留言要「一起揪團復健」。

林東徵和妻子劉必涵高中就讀高雄市道明中學，是班上的班對，林東徵自警大70期鑑識科學系畢業，高雄縣市合併前，在高雄縣鑑識中心服務，2011年縣市合併，和美女醫師結婚，由市警局鑑識中心配置鼓山警分局鑑識小組。他原本無政黨黨籍，直到最近趁公餘，幫呂秀蓮連署才加入喜樂島聯盟。

林東徵說，父母從事電子業，家庭並沒有政黨背景，他因同學的關係認識郭倍宏，後來與郭博士深談台灣主權問題，郭博士希望有年輕人來傳承，也希望有人幫軍公教發聲，提議他參選高雄市區域立委，但他因是現職警察，心中相當掙扎，郭博士要他能有「喜樂島」的精神，快樂的參選、不要有壓力，後來喜盟決定將他列入不分區立委名單。

林東徵獲列不分區立委名單，一直保持低調，不曾和同事提及這件事，同事大多在今天喜盟公布名單後，才發現林東徵名列其中，相當驚訝，說是「現職警察的第一人」。同事說，參加政黨是國家保障個人的權利，林東徵獲列不分區立委，是好事一樁，雖然機會不大，但大家也樂觀其成。