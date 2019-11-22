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台灣民眾黨話題3美女 出場身段很不同

民進黨政黨票影片遭變造 蔡總統遭變成成支持一國兩制

2019-11-22 15:54聯合報 記者林敬殷／即時報導

民進黨下午舉行記者會，指控疑似中國網軍變造民進黨在19日推出的政黨票的催票影片，變造的影片是以高度專業手法，置換配音與字幕，或拼湊蔡英文總統在不同場合的聲音，重新組合後的句子，讓蔡總統變成支持「堅定一國兩制台灣方案」。民進黨呼籲社會大眾切勿在網路上散布這支遭變造的影片，以免觸法。

民進黨發言人李晏榕說，民進黨日前推出「護國會保台灣」－讓民主與進步成為國會的多數」影片中，昨天收到民眾檢舉回報遭到惡意變造。不論是剪接、字幕拼湊、配音跟來源，看得出來是專業團隊製作，而且是中國的團隊製作，很明顯疑似中國網軍介入台灣選舉。民進黨從臉書去追查是來自中國杭州，但應不是影片最源頭，呼籲民眾踴躍檢舉，追查影片來源，並考慮在搜集足夠資訊後報警處理。

影片中的九個段落，全數遭到變造。原本配音及字幕是：「台灣不會變成香港，不要怕，好嗎？」「給台灣一個捍衛自由的席次。」變造後成為：「台灣不會支持暴徒，不要怕，好嗎？」「給台灣一個捍衛正義的席次」；原本配音及字幕是：「台灣兩岸都在進步，要有自信，好嗎？給台灣一個驕傲的席次。」變造後成為：「中國連愛都在進步，要有自信，好嗎？」

原本配音及字幕是：「謝謝公務員包容了這個國家，一起努力，好嗎？給台灣一個生存的席次。」變造後成為：「謝謝同胞包容了台灣，一起努力，好嗎？改台灣一個感恩的席次。」原本配音及字幕是：「不要開石油的玩笑，要說到做到，好嗎？給台灣一個說到做到的席次。」變造後成為：「不要開兩岸的玩笑了，血濃于水，好嗎？給台灣一個回歸祖國的席次。」

原本配音及字幕是：「失去邦交國，不能失去團結，大人加油，好嗎？給台灣一個團結的席次。」變造後成為：「學會理性思考，學會傾聽民意，蔡大人加油，好嗎？給台灣一個表達民意的席次。」原本配音及字幕是：「不要相信中國，相信民主，好嗎？給台灣一個守護民主的席次。」變造後成為：「要相信中國，相信未來，好嗎？給台灣一個擁抱未來的席次。」

原本配音及字幕是：「拚經濟股市上萬點已經很久很久了，好嗎？給台灣一個有能力的席次。」變造後成為：「拚經濟台灣已經落後很久很久了，好嗎？給台灣一個奔小康的席次。」原本配音及字幕是：「台灣不會認輸，會一直進步下去，好嗎？」變造後成為：「兩岸中國人不會輸，會一直進步下去，好嗎？」

原本配音及字幕是：「請給台灣一個進步的席次，用你的一票向一國兩制說不。」後來變成是：「中國台灣都不能分割彼此，我們必須要團結，未來的路線很清楚，就是一國兩制台灣方案。」而這一段正是由蔡總統配音，很明顯是從不同來源拼起來的配音。

李晏榕指出，這次選舉，連執政的民進黨都成為中國網軍介入台灣選舉的最大受害者。民進黨嚴正呼籲台灣大眾，中國介入台灣選舉已是進行式了，是無孔不入的狀態，可能是網路，可能是LINE的假訊息散佈，可能是耳語傳播，很多假訊息的散佈都考驗民眾的識讀能力，社會大眾應該要清楚知道中國介入台灣選舉到了無孔不入的狀態，現在是資訊戰狀態，注意假消息散布。

李晏榕還說，這支影片已是經過變造的影片，也是侵害民進黨的著作權，在台灣若有民眾在網路散佈這樣的影片，已是嚴重的觸法行為，可能違反刑法行使偽造文書罪，任何變造沒經過民進黨同意變造的行為，已經違反著作權法、刑法誹謗罪及行使偽造文書，呼籲民眾不要散布這支影片，否則將是觸法的行為。

民進黨一國兩制

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