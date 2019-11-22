蔡英文再向蘭嶼人道歉 將提撥25.5億元補償金

2019-11-22 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／及時即時報導



總統蔡英文針對蘭嶼核廢料貯存場造成蘭嶼人傷害，今天下午3點在台東再次向蘭嶼人致歉，宣布補償要點，由中央提撥25.5億元補償金給蘭嶼人。

行政院經濟部國營會及台電核後端營運處、行政院原住民委員會表示，這25.5億元補償金未來，並成立基金會由蘭嶼人擔任董事專管專用於與地方建設及社會福利，但不影響台電每3年2.2億元的土地配套補償金的提撥。

台電蘭嶼核廢料貯存場土地屬原住民保留地，租約在民國91年底到期，幾經折衝與協調，台電為爭對取對鄉公所同意續租土地，除了每年固定近的兩千萬元核廢料補償金之外，台電在92年提出每3年提撥2.2億元補償金，換取蘭嶼同意台電蘭嶼核廢料貯存場土地續租；鄉公所尊重民意，每次都平均發放給鄉民每人6萬3千元，92年最多有一戶設籍11人，領取的補償金高達69萬3千元，最少的一戶一人也有6萬3千元。

2013年11月監察院曾對蘭嶼鄉公所、經濟部、台電公司提出糾正，指蘭嶼鄉公所將3年2.2億元回饋金幾乎全數發放鄉民，未用於公共建設有違規定，引發蘭嶼鄉民不滿，認為中央政府當初以建罐頭工廠騙蘭嶼人，卻把核廢料運來蘭嶼貯存，中央政府「得了便宜還賣乖」，而且蘭嶼核廢貯存場租約早已逾期，這不是回饋金是補償金，中央不該干涉用法。