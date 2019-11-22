不分區名單爭議不斷 卓榮泰呼籲吳敦義：不要一錯再錯

2019-11-22 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



民進黨主席卓榮泰今輔選行程緊湊，上午先到北投陪立委吳思瑤掃街拜票，下午則赴松山東隆宮與台北市立委第3選區候選人吳怡農參香祈福，針對國民黨主席吳敦義開嗆民進黨不分區名單「不民主」，卓說「我希望他不要一錯在錯」，吳的名單提出後，國民黨的副總統候選人是怎麼說的，「所以他整個是一盤的亂」。

卓榮泰說，民進黨的名單也是經過民主程序，這份名單會直接影響到總統選舉，所以最後跟總統討論名單定案，不像吳敦義的名單提出後，他的副總統候選人是怎麼說的，所以吳整個是一盤的亂，最主要我們的名單當中不會隱含或直接威脅到台灣的國家安全。

卓榮泰進一步說，吳敦義所謂的民主程序若是成真，那只能宣告天下整個國民黨為這份名單背書，那麼吳要負的責任就不是一人而是一黨，這樣更會受到社會的責難，「所以我希望他不要一錯再錯」。

記者追問吳敦義稱國名黨不分區名單是愛黨愛國，卓回應說，請問吳是愛哪一個黨？哪一個國？如果是愛中國共產黨，愛中華人民共和國，那就是吳的標準，他們的愛黨愛國跟吳是不一樣的，放在國人面前來檢驗，標準只有一個。