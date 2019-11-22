影／台灣未來交選民決定 AIT：與新任民選總統共同合作

2019-11-22 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 林雍琁 台北即時報導



美國在台協會處長酈英傑今天(22日)上午表示，無論台灣人民最終選擇誰來擔任下一屆台灣的領導人，美國都非常願意新任台灣總統共同合作，酈英傑前陣子才拜訪總統蔡英文，與高雄市長韓國瑜，對於會不會再與拜訪親民黨主席宋楚瑜，酈英傑表示說美國在台協會與各政黨都保持良好關係，也都會定期和主要的政治領袖、政治人物碰面。