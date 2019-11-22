林濁水：柯文哲罵假台獨還和扁你儂我儂 標準錯亂

2019-11-22 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



台北市長柯文哲的台獨騙子說，引發熱議。民進黨前立委林濁水今天在臉書表示，搞台獨又在美國搞狡兔三窟？搞台獨又率先搞募兵制？那不正好都是扁家？柯文哲一面罵假台獨，三不五時又和扁你儂我儂，是非標準真錯亂。