國民黨文宣簡介謝龍介僅一句：「台語問政犀利」

2019-11-22 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



國民黨下屆不分區立委名單飽受詬病，人選背景溝通不足被點名是問題之一。國民黨昨在官方臉書上傳31位參選人簡介圖檔，並在藍營群組散布，力圖化解宣傳不足質疑。但遭黨內人士揶揄，宣傳簡介把每個被提名人講的像路人，要怎麼說服民眾支持。

該中央委員點名，像是具全國知名度的台南市議員謝龍介只剩下「台語問政犀利」、心理諮商專業的台北護理健康大學教授李玉嬋變成「深耕弱勢族群輔導」、警政署督察室前主任耿繼文僅強打「偵辦五子命案」，好好的人才就這樣被講的小鼻子小眼睛。

像救國團主任葛永光妻子車宜靜「連結學校家庭社團」、台北榮總護理部主任王桂芸要為「手護全民健康福祉」、醫師謝瀛華「貢獻台灣醫界30多年」、新住民牛春茹就是要「為新住民發聲」、地方廣播媒體人許謹如「長期服務地方」，該中央委員質疑，有類似背景的人滿坑滿谷，民眾為什麼一定要支持他們？

黨團人士則指出，排名第一的國民黨團總召曾銘宗是藍營中生代難得的財經專業人才，金管會前主委身分是曾重要資歷，但簡介介紹卻只提他是「評鑑優秀立委」，黨部知道親綠公督盟評鑑的優秀立委，在民進黨人數更多嗎？

有第一線輔選的黨務人士也批評，行政院前發言人鄭麗文強打「積極為黨辯護」、總統府前發言人陳以信訴求「致力本黨對外關係」、黨主席吳敦義「帶領本黨多次大勝」、台灣勞工總工會理事長王裕文貢獻是「多次抗議民進黨錯誤政策」、中常委侯佳齡「深耕黨內青年事務」等人簡介都強打對黨貢獻，有認真考慮爭取全民的政黨票？

中央委員蔡明志也同意，國民黨不分區立委名單不乏優秀人才，但這樣的簡介文宣卻沒辦法凸顯這些人才的專業、經歷與特色，結果反而誤導民眾以為國民黨提名的這些人不過如此而已，真的沒有經歷可以介紹，文宣非常差勁，沒有洗白，反而更黑。