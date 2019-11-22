李正皓登記參選中和 邱烽堯、江永昌這樣回

2019-11-22 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



遭國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓，今披親民黨戰袍，赴新北市選委會登記參選新北市立委第八選區（中和）。李正皓投入此區立委選舉，將牽動藍綠在新北中和選情。對此，國民黨立委參選人邱烽堯回應，李正皓對選情難免有影響，但平時沒有經營地方，要當選的機率較低；民進黨立委參選人江永昌表示，會用過去3年半的成績，爭取選民支持。

邱烽堯表示，李正皓要投入選戰難免有影響，可能在泛藍選票上有些衝擊，但李正皓平常時間沒有經營地方、是空白一片，選戰倒數50天能發揮到多少不知道，選舉不是只靠空戰或是言論，不是說要出來選民眾就會支持，要讓民眾認同自己的理念或是內容，沒有經營地方，要當選的機率較低，沒那麼容易，各個地方民代都是一點一滴經營、了解地方上的各種建設或是需要幫忙的問題，選舉不是一蹴可幾，不是批評時政就這麼容易當選，那每個名嘴都可以出來選舉。

江永昌表示，選舉與被選舉權是每個人的權利，他人行使權利，任何人都應持正面且尊重的態度。他一路從國會助理、市民代表、縣議員、市議員、立委，秉持腳踏實地及貫徹心力服務中和超過20年，此次選舉會以過去3年多的問政、建設成績，如新鮮人稅改、居安四法、拆除16座高壓電塔、華中橋增設匝道銜接水源快速道路、爭取前瞻預算增設多處地下停車場、活化國有土地做為公園綠地及汽機停車空間，種種有感政策及建設來爭取選民支持，而更重要的是傾聽民意，並且不愧對人民的託付，全力以赴完成人民的期待。