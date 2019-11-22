李正皓登記參選中和 邱烽堯、江永昌這樣回
遭國民黨開除黨籍的「草協聯盟」發起人李正皓，今披親民黨戰袍，赴新北市選委會登記參選新北市立委第八選區（中和）。李正皓投入此區立委選舉，將牽動藍綠在新北中和選情。對此，國民黨立委參選人邱烽堯回應，李正皓對選情難免有影響，但平時沒有經營地方，要當選的機率較低；民進黨立委參選人江永昌表示，會用過去3年半的成績，爭取選民支持。
邱烽堯表示，李正皓要投入選戰難免有影響，可能在泛藍選票上有些衝擊，但李正皓平常時間沒有經營地方、是空白一片，選戰倒數50天能發揮到多少不知道，選舉不是只靠空戰或是言論，不是說要出來選民眾就會支持，要讓民眾認同自己的理念或是內容，沒有經營地方，要當選的機率較低，沒那麼容易，各個地方民代都是一點一滴經營、了解地方上的各種建設或是需要幫忙的問題，選舉不是一蹴可幾，不是批評時政就這麼容易當選，那每個名嘴都可以出來選舉。
江永昌表示，選舉與被選舉權是每個人的權利，他人行使權利，任何人都應持正面且尊重的態度。他一路從國會助理、市民代表、縣議員、市議員、立委，秉持腳踏實地及貫徹心力服務中和超過20年，此次選舉會以過去3年多的問政、建設成績，如新鮮人稅改、居安四法、拆除16座高壓電塔、華中橋增設匝道銜接水源快速道路、爭取前瞻預算增設多處地下停車場、活化國有土地做為公園綠地及汽機停車空間，種種有感政策及建設來爭取選民支持，而更重要的是傾聽民意，並且不愧對人民的託付，全力以赴完成人民的期待。
李正皓今天在親民黨副總統參選人余湘、發言人于美人及永齡基金會副執行長蔡沁瑜陪同前往新北市選委會登記參選，李正皓表示，親民黨及鴻海集團創辦人郭台銘先後接觸他，這周一才確定參選。
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