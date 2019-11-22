韓國瑜用打麻將比喻兩岸關係 蔡英文：聽不懂

2019-11-22 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



韓國瑜昨天接受媒體專訪時，以打麻將比喻兩岸問題，韓表示，「台灣是漂亮的小姐，跟三個男生打麻將。」蔡總統今天受訪表示，她不打麻將，聽不懂韓的麻將比喻。台灣在複雜的局勢裡，要找自己的機會也要面對很多挑戰，最重要的是實實在在把台灣各方面都做好。

蔡總統說，將台灣的經濟、科技發展、國防等做得更好，讓台灣自己的實力不斷增長。「我們當然有跟中國在軍事武力上，確實有不對稱的狀態」，所以必須尋找各種不對稱作戰的方式例如潛艦，但這不表示傳統的國軍戰力不需要，還是要去強化。

蔡總統表示，在政治上，必需有更多國際上、理念相近國家的支持，願意與台灣站在一起，共想理念，一起維護區域和平。

韓國瑜昨也說，他的房地產、有價證券等所有金流來往，全部被民進黨地毯式顯微鏡檢查，連他30年前成立的台北縣同鄉會，也因為他曾經擔任三年理事長，遭到民進黨政府查帳。

蔡總統表示，稅務單位會澄清，她不相信有這種事情會發生。國稅局不時會查稅，周邊朋友也常遇到這樣的情況，這本來就是稅務機關的正常稅務機關的運作，韓國瑜講的這個案例，她不覺得是存在的。