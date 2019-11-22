劉宥彤：郭家軍力挺全台有6人 高雄就有5人

2019-11-22 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ／高雄即時報導



永齡基金會執行長劉宥彤今天上午以親民黨不分區提名人身分 到高雄為親民黨提名立委選舉登記造勢。劉宥彤說，除新北市的 「郭家軍」李縉穎外，目前就是郭家軍力挺的就是高雄市5名立委選舉提名人，分別是高雄市第一選區黃綉晶、第二選區黃韻涵、第三選區蘇博廷、第七選區秦詩雁、第八選區敖博勝。其他地區親民黨和民眾黨的參選人也是「友軍」。

最近傳出零到六歲國家養的政策受到韓國瑜團隊重視，劉宥彤說，零到六歲國家養，自從郭台銘提出來後受到非常大的回響，這次選舉結束後，如果有人問中華民國國民，大概唯一能記得的政策就是零到六歲國家養，「很可惜是由一位沒有參選的人提出來的!」

劉宥彤說，但是仍很高興包括韓國瑜陣營、小英政府也不斷強調零到六歲國家養，雖然各自有不同的政策方式，「但是這是我們樂見的發展，至少是回政策面的宣導及討論，而不再只是選舉的口水戰」。

劉宥彤說，這也是郭台銘一直以來希望能帶中華民國、台灣、社會最重要的影響，他希望影響的是福田國利民的方向與政策，而不要淪為選舉打口水戰的方式。

劉宥彤強調，支持的對象不只是限於政黨，因為郭台銘一直說，人民的利益一定要高於政黨、政治一定要為經濟服務，經濟就是全部人民的最大福祉，零到六歲國家養能受到這麼多政黨的關注，就表示好的政策才能夠擄獲人心，好的政策才影響人民。