有無台商回台投資 蔡英文諷韓：沒上班的市長覺得沒有

2019-11-22 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天再度質疑，政府稱台商回台投資7千億元說法。對此，蔡英文總統說，包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦及台中市長盧秀燕等都證實台商確實有回台，「有上班的市長都證實了是有投資，我不懂為何沒上班的市長覺得沒有投資」，反酸韓國瑜意味濃厚。

蔡總統今天參訪金仁寶集團旗下的康舒科技公司，會後受訪，她以金仁寶集團董事長許勝雄的簡報為例表示，地也找好、廠也開始發包，新雇用的人會達到1500人以上，「這些就是實實在在正在落實的投資案」。

蔡總統表示，全台各地都有投資案，在找土地、建廠房以及找新的員工，「這些都是實實在在的」，中央與地方的合作也非常密切。韓國瑜自己在今年初時，也到高雄燕巢看過台商回台投資的案例。

蔡總統在參訪時也說，台商回流投資回流，對我們國家來講是今年很大的一件事。政府特別成立投資台灣事務所，從成立到現在，已累積逼近7千億元的投資額。在今年突破5千億時，她與經濟部長沈榮津有共識，「我們上半年拚投資案，下半年要拚開始落實這些投資案」，現在政府是傾全力協助企業落實這些投資案。