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軌道審查爭議 林佳龍重砲：個別委員凌駕政府不正常

2019-11-22 11:07聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

蔡政府在大選前推軌道建設，審查制度卻爆違反程序等爭議，交通部聘的審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄開第一槍、請辭委員，決將連署號召相關產業推交通建設審查法制化。交通部長林佳龍今天表示，少數委員決定國家政策是不正常的發展，個別委員意見凌駕委員會甚至整個政府，是本末倒置，現在要一一調整，讓國家發展規畫更好。

林佳龍今天早上參加「智慧公共運輸服務科技創新研討會暨高峰論壇」接受媒體聯訪時表示，少數委員過去就是反前瞻、反軌道建設，交通部基於整體國家交通路網規畫，已經化被動為主動，主動協助各個地方政府規畫能夠適合他們的一種更便捷的運輸系統。

林佳龍說，學者專家的意見都值得參考，但個人的意見不能凌駕於其他人及多數的意見。他表示，如果個人有強烈的主張會列為參考，行政程序還是要往前走。

林佳龍表示，他在當台中市長的時候，有出席過台中軌道可行性研究的審查會議，發現怎麼十個委員中，七、八個都贊成，只有一個反對就不能夠通過。他覺得交通部應該要負責，鐵道應該怎麼規畫，如何藉學者專家協助，讓方案更可行，而不是少數人去否決國家的重要政策。

林佳龍說，沒有人是萬能的，如果個人意見這麼強烈，甚至聯名登報、開記者會反對前瞻建設的軌道運輸，他說，「這些特定的人是過去邀請的委員，他辭職我們也尊重，我們要找來的是真正可以幫忙政府推動好的政策，推動整個台灣向前走」。林佳龍表示，過去就是因為少數特定委員反對，因此好幾個縣市的鐵路立體化，五、六年幾乎原地踏步，沒有通過任何一個案子。

林佳龍說， 依據鐵路法應該是交通部負責規畫提案，過去變成地方政府在提案，他說，「所以今年以來，各縣市鐵路立體化的方案就參考了交通部跟學者專家的建議，可行性也都通過了，包括嘉義縣、彰化縣、宜蘭縣，現在還有新竹市、桃園市、台中市也在做修正」。

林佳龍表示，交通部必須要承擔全國規畫鐵道路網的責任，不能夠本末倒置，變成個別委員意見凌駕於整個委員會，甚至凌駕政府。

林佳龍還說，「台灣過去這些年來，委員會制度過於浮濫，甚至變成少數委員在決定國家重大政策，這個是過去，我想是有一些不正常的發展」。

林佳龍表示，現在推動重大建設，政府就要有規畫，借助學者專家的意見做修正，程序則一定依法行政，不管是可行性研究、綜合規畫、環評，沒有一件程序可以跳脫。

林佳龍說，很多誤會甚至扭曲，對交通部跟審查委員都是很不公平。他還說，這些特定人「你們可以去了解他的背景」，他說，竟然還有一些考試委員也在參與鐵道審查，這個角色是衝突的，過去累積的不正常現象，要一一地做一些調整，政府跟學者專家要建立新的夥伴關係，讓國家建設規畫更好。

交通部長林佳龍。記者董俞佳／攝影
交通部長林佳龍。記者董俞佳／攝影
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林佳龍軌道建設

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