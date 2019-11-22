小英高雄總部募小額款 以「1450」「 7200」諷韓營

2019-11-22 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



「2020蔡英文總統連任高雄市競選總部」今天全面啟動拚人氣、凝聚支持力量的行動，推出「1450」元和「7200」元的「英粉（速食米粉）」小額募款活動，本周起也在競總展開藝文活動、氣墊樂園、毛小孩見面、創意市集和行動餐車等。競總幹部直言，「1450」和「7200」都是針對國民黨總統參選人韓國瑜而來。

蔡英文高雄市競總執行總幹事康裕成、副總幹事簡煥宗、活動部主任高閔琳、新媒體青年創意部主任林智鴻和多位議員今天發出「辣台派對 英粉集合」召集令，，盼更多高雄市民加入「英粉」的行列，聚沙成塔匯聚成贏的力量。

林智鴻說，之前推出兩波「英粉」募款小物一推出就秒殺，即日起只要到高雄市競選總部捐款1450元，即可獲得一組3盒的「英粉」，捐款7200元，則送5組，全部限量2020組。

林智鴻解釋，「1450」是網路上汙名化民進黨支持者的代稱，現在卻是光復高雄、保衛台灣的義勇軍的象徵；「7200」則隱喻國民黨總統參選人韓國瑜別墅豪宅，這樣的捐款金額設定，盼讓大家成為英粉，也有機會感受「墅民」與「庶民」的差別。

高閔琳表示，高雄競總自本星期六（23日）起，每星期五、六的晚間7時到9時都會在總部前的小舞台區舉辦藝文活動，包括老歌金曲之夜、客家或原民族群的文化藝術、新住民的美食文化等，並結合社會各界力量，舉辦義剪、義診、傳統整復和糕餅教學；周末午後還有氣墊樂園親子活動、毛小孩見面會、創意市集和行動餐車等主題性活動。