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來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

看國民黨不分區 韓國瑜：已成定局 盼社會支持

2019-11-21 21:21聯合報 記者蔡佩芳／台北即時報導

國民黨今日下午前往中選會登記不分區立委，名單就此定案。總統參選人韓國瑜表示，不分區名單已是定局，希望大家思考未來要往什麼方向發展。他表示，他不能說政黨票不會流失，但是希望大家思考，老鷹沒有翅膀沒辦法飛，總統府與立法院各是老鷹的一隻翅膀，希望大家思考是不是要完全授權國民黨。國民黨摔跤受過傷，曾經遠離民意，重新站起來一定會謙虛，貼近民意，希望民眾再給國民黨一個機會。

韓國瑜接受電視專訪時表示，對於不分區名單引起很多批評，他是否曾與個別爭議人物溝通過？韓國瑜說，不在其位很多話他不好講，很多事情是由黨主席吳敦義決定，他曾為少數幾人與黨主席溝通，人數不多，名單中也有很多人不認識，但這個名單已經定局，也經黨內完整程序，如何希望黨內同志、社會大眾多多支持，「這是標準講法」。

對於昨日黨中央聯合記者會與今早登記，列名不分區14名的吳敦義都沒有露臉，韓國瑜表示，他無法評論。

韓國瑜也提到，他並不知道高雄市副市長葉匡時推薦邱毅。被問到競選辦公室副執行長謝龍介排在吳敦義之後的第15名，外屆認為這個排續是綁架韓粉，韓國瑜則回應，自己一直都很欣賞謝龍介、也推薦謝龍介，他一直以為他謝會在安全名單內，這樣的排序他一開始完全不知。

韓國瑜說，名單沒有沒有絕對的好壞，民進黨的不分區名單也是認外界一片譁然，但他也承認雖然期中有亮點，但名單與民眾期待有落差，但現在都已定案。投票的思考有兩個層面，一是國家層面，支持台獨票投英德、支持中華民國票投韓國瑜；一是生活層面，覺得過去三年欣欣向榮可以投給蔡英文，若覺得悶的不得了，需要改變，請投韓國瑜。

他也提到他對黨改革的想法，政黨有責任訓練菁英、幹部，一批接著一批培養，包括從政理念，對形勢分析等，要能文能武，文要能說、要有理論，武要能戰--不是說打架，而是不畏懼。

國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
國民黨總統參選人韓國瑜。本報資料照片
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