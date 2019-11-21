補助原民長者裝假牙 原民會：並非配合特定政治人物

2019-11-21 20:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



為使每位原住民長者擁有健康牙齒，原民會今宣布，成功爭取到公益彩券回饋金六千萬元的經費，補助直轄市、縣(市)政府辦理「原住民族長者假牙補助計畫」，明年正式實施。原民會表示，此一補助措施從提出到落實，皆根據原來的政策規畫與既定預算流程，並非配合特定政治人物。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，長者在缺牙嚴重的情況下咀嚼食物相對困難，更會進一步影響營養吸收、引起其他疾病。

原民會表示，發現直轄市、縣(市)政府補助假牙對象及條件不一。考量原住民在經濟、健康及生活環境等條件相對弱勢，原民會決定明年開始辦理假牙計畫，全面照顧全國五十五歲以上原住民長者口腔健康，讓長者的微笑人生，從「齒」開始。

原民會表示，計畫補助對象為年滿五十五歲以上，並經醫師評估需裝置假牙的原民長者，補助金額最高三萬元。長者若有裝置假牙的需求，相關申請期間及申請方式請逕洽直轄市、縣(市)政府。

原民會社會福利處副處長羅文敏表示，2017年，立委陳瑩在立院中首次針對原民長者假牙議題提出質詢，之後陸續有多位原民立委提出類似主張與建議，是一個持續討論的長期議題，並非突然出現。之後衛福部同意修正假牙補助年齡，原民會也出面爭取公益彩券回饋金當補助經費，8月1日財政部通過公益彩券回饋金運用及管理辦法通過，2020年起，原住民五十五歲以上可申請裝假牙補助。