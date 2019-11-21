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下架蔡英文就得投韓國瑜？ 李艷秋：給台灣一個可能

2019-11-21 20:02聯合報 記者黃國樑／台北即時報導

資深媒體人李艷秋在臉書上貼文，她問，下架蔡英文，一定要投韓國瑜嗎？

她說，最近十天內參加了三場朋友聚會，最後都演變成大辯論，到了幾乎影響友情的地步，辯論題目竟然都一樣：為了下架蔡英文，就一定要投韓國瑜嗎？

她說，這種辯論是沒有人會被說服的，大家都在說氣話：

A:你說韓粉都沒理智又無腦，我像無腦嗎？

B:韓國瑜有國政團又怎樣？什麼好政策他一句他奶奶的，就完了。

A:這種庶民語言你聽不慣，小民聽了樂得很，優雅像馬英九有個屁用！

B:支持韓國瑜的都是大叔大媽阿公阿嬤，年輕人根本不認同

A:正因為支持者年齡高，才更可以理直氣壯地告訴下一代，我活夠了，誰當選我沒差，我在為你們的未來投票啊！

B:韓國瑜如果留在高雄，他就是kingmaker，傳奇可以延續，但他的貪念讓下架蔡英文變得艱難，到現在他沒有清楚的解釋。

李艷秋說，現場就這樣打死結，唯一有共識的是下架蔡英文以及化不開的焦慮情緒。總要有個結論吧？她主持人做慣了，就試著做個綜合結論吧！

1,跟選民交個心－－中間及中間偏藍選民是否歸隊，是韓國瑜最後翻轉的關鍵；他們是否歸隊的關鍵，則在韓國瑜必須清楚誠懇地交代他為何棄市長選總統？別再含混的說是天意民意,有沒有貪念？有沒有被歡呼沖昏頭？坦白交心，別學一般政客呼攏

2,打團隊牌比庶民牌有說服力——韓選的兩位副市長李四川及葉匡時都是一把好手，足見他有用人的智慧和氣度，韓國瑜本身夠不夠格當總統，我們不清楚，但是他可以告訴選民他會用人，他選的團隊絕對夠格。只是...如果只能端出孫大千這類，就沒法救了。

3,給台灣一個可能—-我們不確定韓國瑜當總統台灣會怎樣？但可以確定蔡英文繼續當總統台灣會怎樣，那何不給台灣一個可能，再壞也不比現在差。

4,什麼？可以選宋楚瑜？你別鬧了

作完結論，她說，好了，可以上甜點了嗎？

韓國瑜蔡英文李艷秋

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