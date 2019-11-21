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島國圖瓦盧拒北京挺台灣

2019-11-21 20:26德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）圖瓦盧外長科飛（Simon Kofe）刻意強調了對台灣的支持，並指出，圖瓦盧正致力於同台灣在太平洋地區仍擁有的4個邦交國攜手，以集團方式動作。

他周四（11月21日）在台北接受路透社采訪時表示，圖瓦盧與台灣的外交關系"比過去任何時候都更牢固"。他在提及馬歇爾群島、帕勞和瑙魯以及圖瓦盧四國以集團方式行動的前景時指出，"我們相信攜手行動的力量。和我們的伙伴一起，我們將有能力反制來自大陸中國的影響。"

科飛外長的這一表態有利於確定在明年一月的大選中競選蟬聯的台灣總統蔡英文。自這位民進黨政治家2016年上任以來，台灣已先後失去7個邦交國。就在兩個月前，太平洋島國基裡巴斯和所羅門群島宣布斷絕與台灣的外交關系，轉而承認中國。

數月來，北京发起一場攻勢，挖走自治台灣的更多邦交國。北京視台灣為其領土的一部分，不允許它享有國與國關系。

台灣抱怨基裡巴斯受到北京承諾提供飛機的蠱惑，而所羅門則受到北京提供開发援助的利誘。

科飛外長告知路透社，中國企業新近曾向圖瓦盧一些社區表示，願對政府造價4億美元的建設人工島計劃提供幫助。他表示，他個人相信，這些企業的背後是中國政府。他稱，"我們對此說不。我們聽到了很多有關貸款的說法，中國購買我們的島嶼，尋求在我們的領土上設立軍事基地。這些是與我們的利益息息相關的事情。"科飛外長表示，"我們希望其它國家引起警惕，采取謹慎態度，關注這些消極的影響……這些影響對我們的太平洋兄弟姐妹是不好的"。

中國擴大其在太平洋影響的動作給美國及其盟國拉響了警報，這些盟友中包括日本、澳大利亞和新西蘭。自第二次世界大戰以來，這一國家集團控制著這些发展小國的戰略水域，並正致力於反制北京的動作。

所羅門馬萊塔省（Malaita ）省長周四對訴路透社表示，美國及其地區盟友已許諾建造一深水港，並將被邀請在其領土上巡邏，作為反制不斷增加的中國投資的橋頭堡。

凝煉/樂然（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

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