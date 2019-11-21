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影／有洋蔥 賴清德和農民博感情

2019-11-21 18:34攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

民進黨副總統參選人賴清德在立委參選人陳秀寶、議員李成濟、賴清美及尤瑞春的陪同下到彰化縣伸港鄉洋蔥田拔洋蔥，過程除了聽取農民簡報農地現況外，也當場承諾會研議方式照顧農民，減少他們的損失。

民進黨副總統參選人賴清德（右三）在立委參選人陳秀寶（左三）、議員賴清美（左一）、...
民進黨副總統參選人賴清德（右三）在立委參選人陳秀寶（左三）、議員賴清美（左一）、尤瑞春（右一）的陪同下到彰化縣伸港鄉洋蔥田拔洋蔥。記者黃仲裕／攝影
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