挺韓？侯友宜：國民黨角色就是支持國民黨候選人

2019-11-21 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北即時報導



新北市長侯友宜今下午接受「POP大國民」節目專訪，主持人蔡詩萍先與侯友宜閒聊，節目到一半時才問，身為國民黨籍新北市長，是否會支持國民黨總統參選人韓國瑜？侯友宜先是重申他是市長角色，繞了一圈才表示，「國民黨角色就是支持國民黨候選人，這是你一定要這樣做的。」

喊出「市政優先」的侯友宜在民調擁有不錯施政滿意度，本月初才開始輔選，起步非常晚，至今也尚未幫韓國瑜同台站台；侯友宜表示「我又不是政治人物」，就只是「想把事情做好而已」，他指出「用社會事看政治，不要用政治看政治」，是對的就往前走，不要被政黨政治綁架。

侯友宜還爆說「我常得罪人啊，別人跟我關說沒用，管你什麼黨。」他說，這是原則、態度問題，台灣哪有那麼多黨派。

不過蔡詩萍問侯友宜，身為是國民黨籍的新北市長，會不會挺韓？侯友宜說，「我是一個黨員、又是市長」，他說「該我盡的責任義務，侯友宜永遠不會忘」、「黨員（角色）你必須要扮演」，但在（市政）有餘裕的時候去做，有一定順序和節奏，這是角色的選擇問題，且有很多做事形式。

侯友宜還接著抱怨，台灣選舉時間拉得太長，「選舉我不知道民眾累不累，我都覺得好累」，希望透過選罷法等做更詳盡規範。蔡詩萍只好追問，是否會支持韓國瑜？侯友宜表示，「國民黨角色就是支持國民黨候選人，這是你一定要這樣做的」，但仍沒講出「韓國瑜」3個字。