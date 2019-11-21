台商有沒有回台投資？蘇貞昌說可以問這6個人

2019-11-21 18:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



「這幾天有人指稱台商投資0元，我只想跟鄉親分享一張簡單的圖表。」行政院長蘇貞昌今天下午透過通訊軟體群組表示，台商回台投資設廠就要突破7千億元，「這是事實，任何人說不是，各位鄉親可以請他去問問這6位直轄市長」。

圖表顯示6都在「歡迎台商回台投資行動方案」中受益的成績。蘇貞昌表示，這不是哪一黨、哪一人的功勞，而是從地方到中央，多少辛苦同仁打拚的心血結晶，「經濟果實不分藍綠，我們會繼續顧好投資環境，為台灣的經濟繼續打拚！」

蘇貞昌今天上午主持行政院會也表示，「台商回台投資」及「海外資金匯回」兩個政策內容不一樣，目的不同，「但有人討論時，卻故意混淆，誤導社會以為成效不好，這很不應該」。

蘇貞昌在行政院會表示，「歡迎台商回台投資方案」在馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派；而馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2400億元，至今投資約1500億元，蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7000億元，今年底實際到位投資就有2255億元，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實」。

蘇貞昌還說，他也看到新北市長侯友宜最近兩度公開表示，台商回台在新北市「落實投資的金額已經超過1千億，創造1萬8千多個就業機會」，「侯市長昨天還就此特別感謝中央，這種就事論事的態度，我很肯定」。