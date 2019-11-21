遭批炒作對立 賴清德：台灣言論自由中國沒有

2019-11-21 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



民進黨副總統參選人賴清德今天下午到彰化輔選，除了到參拜宮廟，也到糕餅店親手做鳳梨酥，下田採洋蔥，他再度強調主權，表示這次總統立委選舉的意義在於「守護台灣」，每個人都應該站出來。

民進黨副總統參選人賴清德日前自稱是「務實台獨工作者」，中國國台辦發言人馬曉光抨擊這是炒作對立，賴清德今天回應，台灣是民主國家，在民主的社會每個人都有言論自由，這是專制獨裁的中國所沒有辦法做到的；台北市長柯文哲也酸台獨分子的子女都在國外，對此賴清德說，包括柯市長在內，台灣人都要感念民主運動人士的貢獻，今天我們有民主社會，可以自由參與選舉，又有言論自由，是大家努力的結果，要心存感恩。

媒體問到陳水扁可能列入一邊一國的不分區立委名單，賴清德說，他身為醫師，比較關心陳水扁的健康，至於他的身體狀況是否適合出任立委，應由他的醫師來說明決定。

賴清德下午先到埤頭鄉合興宮參拜，為彰化縣第三選區民進黨立委參選人洪宗熠助選，他說，聽說這個選區比較危險，他已經來第三次，是所有選區來最多次的，但來再多次還是要在地選選民投票支持，讓認真打拚的立委能連任。

賴清德接續到秀水鄉知名糕餅業「旺梨小鎮」與彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶一起做糕餅，她說，陳秀寶關心在地產業，才會安排他與在地糕餅業、農民接觸，肯定她對在地的關心。