親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

那些浪費司法資源的VIP：菊島四大「院檢之友」

替美國私立中學招生沒達標 好久不見的夏禕被告上法院

遭批炒作對立 賴清德：台灣言論自由中國沒有

2019-11-21 17:50聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

民進黨副總統參選人賴清德今天下午到彰化輔選，除了到參拜宮廟，也到糕餅店親手做鳳梨酥，下田採洋蔥，他再度強調主權，表示這次總統立委選舉的意義在於「守護台灣」，每個人都應該站出來。

民進黨副總統參選人賴清德日前自稱是「務實台獨工作者」，中國國台辦發言人馬曉光抨擊這是炒作對立，賴清德今天回應，台灣是民主國家，在民主的社會每個人都有言論自由，這是專制獨裁的中國所沒有辦法做到的；台北市長柯文哲也酸台獨分子的子女都在國外，對此賴清德說，包括柯市長在內，台灣人都要感念民主運動人士的貢獻，今天我們有民主社會，可以自由參與選舉，又有言論自由，是大家努力的結果，要心存感恩。

媒體問到陳水扁可能列入一邊一國的不分區立委名單，賴清德說，他身為醫師，比較關心陳水扁的健康，至於他的身體狀況是否適合出任立委，應由他的醫師來說明決定。

賴清德下午先到埤頭鄉合興宮參拜，為彰化縣第三選區民進黨立委參選人洪宗熠助選，他說，聽說這個選區比較危險，他已經來第三次，是所有選區來最多次的，但來再多次還是要在地選選民投票支持，讓認真打拚的立委能連任。

賴清德接續到秀水鄉知名糕餅業「旺梨小鎮」與彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶一起做糕餅，她說，陳秀寶關心在地產業，才會安排他與在地糕餅業、農民接觸，肯定她對在地的關心。

業者藍優盡今天特地製作巨型台灣形狀糕餅，賴清德說，希望和現場鄉親一起分享，一起吃下肚為台灣主權打拚，他也提及香港現況，美國國會已要求美國政府採取手段維護香港人民的民主自由和主權，香港這一次的抗議有100多萬人響應參加，顯示香港人的害怕，香港沒有自由決定自己的前途，但台灣贏香港的地方在於可以自己作主，呼籲鄉親可以自己作主時不要放棄。

民進黨副總統參選人賴清德（中）下午先到埤頭鄉合興宮參拜，為彰化縣第三選區民進黨立...
民進黨副總統參選人賴清德（中）下午先到埤頭鄉合興宮參拜，為彰化縣第三選區民進黨立委參選人洪宗熠（左）助選。記者林敬家／攝影
分享
民進黨副總統參選人賴清德到秀水「旺梨小鎮」，業者送上巨型台灣糕餅。記者林敬家／攝...
民進黨副總統參選人賴清德到秀水「旺梨小鎮」，業者送上巨型台灣糕餅。記者林敬家／攝影
分享
民進黨副總統參選人賴清德（左二）下午先到埤頭鄉合興宮參拜，為彰化縣第三選區民進黨...
民進黨副總統參選人賴清德（左二）下午先到埤頭鄉合興宮參拜，為彰化縣第三選區民進黨立委參選人洪宗熠（右二）助選。記者林敬家／攝影
分享
民進黨副總統參選人賴清德（中）到秀水「旺梨小鎮」與彰化縣第一選區民進黨立委參選人...
民進黨副總統參選人賴清德（中）到秀水「旺梨小鎮」與彰化縣第一選區民進黨立委參選人陳秀寶（左）製作糕餅。記者林敬家／攝影
分享

賴清德香港民進黨

相關新聞

影／有洋蔥 賴清德和農民博感情

2019-11-21 18:34

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

2019-11-21 18:33

交部建設屢爆爭議！張勝雄辭委員 將連署推審查法制化

2019-11-21 18:31

回嗆柯文哲　范雲：誰說謊，社會自能公道判斷

2019-11-21 18:13

挺韓？侯友宜：國民黨角色就是支持國民黨候選人

2019-11-21 18:05

台商有沒有回台投資？蘇貞昌說可以問這6個人

2019-11-21 18:04

影／邱毅控馬英九插手害不分區落馬 馬辦：不排除提告

2019-11-21 17:52

蘇揆要讓民眾喝好水 明年農曆春節前用水無虞

2019-11-21 17:46

【重磅快評】柯文哲翻臉搶聲量 終須和政治老狐狸過招

2019-11-21 17:36

邱毅宣告已赴英調查 將揭發蔡英文論文真相

2019-11-21 16:34

東吳抵制演講 柯文哲：抗議的人要不要去看其他兩黨

2019-11-21 15:40

柯罵台獨騙子 詹順貴痛批：含血噴人去脈絡化的汙衊

2019-11-21 15:17

去年大選亂象遭監院糾正 李進勇反擊：匪夷所思

2019-11-21 13:49

故宮夾帶廠商聽審預算 立委怒飆趕人

2019-11-21 13:46

U觀點／總經理能不能掃廁所？

2019-11-21 13:46

藍綠主席對打 卓吳臉書交鋒

2019-11-21 13:46

不畏爭議聲 藍今登記不分區

2019-11-21 13:46

故宮網路商城、圖書檢索好難用 連院長都認證

2019-11-21 12:33

來真的！政院秀資料證明台商回台 每日用水16.9萬噸

2019-11-21 12:18

台商回台數字灌水？ 蘇貞昌：馬、蔡政府計算方式都一樣

2019-11-21 11:37

游錫堃伴吳怡農市場掃街 吳呼籲蔣萬安適可而止

2019-11-21 11:23

故宮審查預算 官員邀得標廠商坐台下惹議

2019-11-21 11:19

認同顧國家主權在國旗簽名 國民黨議員替黃偉哲打99分

2019-11-21 11:14

房產爭議 韓辦：民進黨被檢驗政策就模糊焦點

2019-11-21 11:09

台獨移民紐西蘭每年回台募款 柯文哲：我看不順眼

2019-11-21 10:49

扁：賴清德可公開主張台獨 致中不能跟台獨旗幟拍照？

2019-11-21 01:08

新聞眼／撒幣堆出經濟榮景？數字會說話

2019-11-21 00:31

台商回流 遭批獨厚大企業 中小企補貼擬加碼

2019-11-21 00:25

台商匯回資金零…藍批蔡文字遊戲 蔡嗆藍唱衰

2019-11-21 00:08

陳致中po玉山合照台獨旗幟 恐挨罰

2019-11-20 23:59

柯：搞台獨的兒孫都躲美、紐 蔡：歷史的遺憾

2019-11-20 23:56

揭柯文哲曾邀當副市長 范雲：那時算是收買社民黨？

2019-11-20 23:26

蘇貞昌「臉歪」好多了！嚼口香糖復健 賴清德派人送藥

2019-11-20 21:58

監委批社福支出逢選舉就加碼 政院：不認同這種說法

2019-11-20 21:18

監委懷疑台北市長選舉作票？北市選委會聲明：未審先判

2019-11-20 19:27

九合一北市票所「開早登晚」 監委疑變造投票移送檢調

2019-11-20 16:11

【重磅快評】總經理能不能掃廁所？

2019-11-20 15:48

台商回流7千億遭質疑 蔡英文：國民黨別唱衰

2019-11-20 15:30

高鐵北延案 學者批：跳過可行性評估違法

2019-11-20 14:23
看更多

熱門文章

台獨移民紐西蘭每年回台募款 柯文哲：我看不順眼

2019-11-21 10:49

上月秘密英國行 邱毅：大弊案將摧毀蔡英文的人設

2019-11-21 10:26

大逆轉！韓親致電「要團結」 詹江村宣布不選立委了

2019-11-21 13:11

批交部強推軌道建設違反程序正義 審查委員走人

2019-11-21 00:20

柯文哲評黃國昌列第4騙選票？ 翟神說真相是...

2019-11-21 08:31

獨／捕獲野生蔡英文吃鍋貼 她雨中跑基隆多地景點拍片

2019-11-21 12:15

這個黨不分區超搞笑 第一名是隻狗 雞排妹、館長也入列

2019-11-20 22:49

高層指示？ 國防部要求軍種明年派員參加館長戰技培訓班

2019-11-21 11:33

被收買就被收買 柯文哲嗆范雲：黨都沒了 還囉嗦什麼？

2019-11-21 11:13

韓國瑜上火線談大安區房產 批媒體犯這罪

2019-11-20 23:06

「花蓮王」傅崐萁中午登記參選 震撼花蓮立委選情

2019-11-21 10:05

宋楚瑜這招狠 不讓郭粉政黨票流向台民黨

2019-11-21 11:02

最新民調／2020三強對決 蔡賴配領先韓張配16.6百分點

2019-11-21 09:55

出任新黨不分區立委 邱毅：要幫韓國瑜逆襲成功

2019-11-21 09:11

台商回流7000億？ 孫大千諷小英資金沒回來坦白承認就好

2019-11-21 08:37

不滿莊下蘇上破壞初選制度 鄭朝明參選搶「正統綠營」

2019-11-20 18:55

沒有遺憾了 左統政治犯陳明忠今晨辭世

2019-11-21 16:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top