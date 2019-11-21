蘇揆要讓民眾喝好水 明年農曆春節前用水無虞

2019-11-21 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北即時報導



行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取經濟部報告「水資源永續建設成果與展望」後表示，水資源的穩定供應，是國家重要建設，打造永續的安全供水環境，讓國人安心用水、產業穩定發展，就是人民的期待；他要求相關部會強化協調整合，計畫進度能加快就加快，讓人民能早一天喝到好水，讓產業不缺水。

有關民生用水部分，經濟部水利署長賴建信表示，明年農曆春節前用水無虞。他說，近3年枯水期降雨不如預期，供水仍穩定，主要是中央、地方及水利會共同合作，加強建設及節水管理發揮功效，使農業、民生及產業均能正常用水；去年降雨異常偏少，並無停灌及產業載水情形，今年僅1颱風侵台登陸，目前水庫蓄水率仍有7成以上，供水穩定，明年農曆春節前用水無虞。

賴建信表示，我國目前自來水普及率94.3%，希望在2030年前，自來水普及率可達98%；漏水部分，目前自來水漏水率14%，希望到2030年前，漏水率可降至 10%。

蘇貞昌表示，這3年多來，蔡政府陸續完成並啟動多項水資源建設，例如「板新二期供水改善計畫」，讓新北市民和台北市民一樣喝到翡翠水庫的好水；也完成攸關澎湖和高雄用水的「澎湖海水淡化廠」及「高雄鳳山溪再生水計畫」；此外，北部翡翠水庫原水專管、新竹-桃園的備援管線，中部烏溪-鳥嘴潭人工湖等工程，都在今年動工，這一切都是要讓民眾喝好水，產業不缺水。