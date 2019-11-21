蘇揆要讓民眾喝好水 明年農曆春節前用水無虞
行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取經濟部報告「水資源永續建設成果與展望」後表示，水資源的穩定供應，是國家重要建設，打造永續的安全供水環境，讓國人安心用水、產業穩定發展，就是人民的期待；他要求相關部會強化協調整合，計畫進度能加快就加快，讓人民能早一天喝到好水，讓產業不缺水。
有關民生用水部分，經濟部水利署長賴建信表示，明年農曆春節前用水無虞。他說，近3年枯水期降雨不如預期，供水仍穩定，主要是中央、地方及水利會共同合作，加強建設及節水管理發揮功效，使農業、民生及產業均能正常用水；去年降雨異常偏少，並無停灌及產業載水情形，今年僅1颱風侵台登陸，目前水庫蓄水率仍有7成以上，供水穩定，明年農曆春節前用水無虞。
賴建信表示，我國目前自來水普及率94.3%，希望在2030年前，自來水普及率可達98%；漏水部分，目前自來水漏水率14%，希望到2030年前，漏水率可降至 10%。
蘇貞昌表示，這3年多來，蔡政府陸續完成並啟動多項水資源建設，例如「板新二期供水改善計畫」，讓新北市民和台北市民一樣喝到翡翠水庫的好水；也完成攸關澎湖和高雄用水的「澎湖海水淡化廠」及「高雄鳳山溪再生水計畫」；此外，北部翡翠水庫原水專管、新竹-桃園的備援管線，中部烏溪-鳥嘴潭人工湖等工程，都在今年動工，這一切都是要讓民眾喝好水，產業不缺水。
對於台商回台投資的用水需求，經濟部報告顯示，「投資台灣三大方案」包括台商回台投資2.0、根留台灣企業投資、中小企業投資，其中，「台商回台投資2.0」投資家數153，金額6971億元，估計每日用水16.9萬噸；「根留台灣企業投資方案」有20家投資，金額494億元，估計每日0.8萬噸用水；「中小企業投資方案」則是60家投資，金額304億元，每日0.5萬噸用水量，經過盤點，合計每日用水量18.2萬噸，用水均可滿足，而近3年陸續完成水資源建設每日增加101萬噸，供水更穩定。
留言