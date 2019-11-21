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【重磅快評】柯文哲翻臉搶聲量 終須和政治老狐狸過招

2019-11-21 17:36聯合報 主筆室

台北市長柯文哲在2020大選中缺席，不過，他依舊佔據媒體版面，海量製造話題竄流政壇，新聞熱度不遜藍綠總統參選人韓國瑜及蔡英文，確實是行銷高手，其中不無複製今年上半年游移是否投入大選的軌跡，最大戰略則是要衝高民眾黨的不分區立委席次，選戰只剩五十一天，柯文哲這位話題王終須要和「政治老狐狸」宋楚瑜過招一分高下。

柯文哲深諳媒體操作，在各政黨不分區立委名單先後公布後，民眾黨的名單是否能被中間及年輕選民青睞，還得靠柯文哲大力叫賣一番才行；柯文哲捨棄正道而行，先用負面選戰打法，時力及親民黨首當其衝，當然也顧不得昔日情面，先砍了再說。

黃國昌在時力不分區立委名單名列第四，當然要再進國會不易，但時力自有其戰略的考量，柯文哲卻以陰謀論說時力將黃國昌列第四不會上，時力把黃國昌做掉了，現在是騙一些選票而已。

對於這種說法，和柯文哲一向有交情的黃國昌保持沉默，但曾力挺柯文哲的翟本喬卻跳出來講話，指黃不是被做掉的，因為很累了，需要更多夥伴一起努力；翟還說，黃本來要他排前面，但他不能接受他選上而黃沒選上的這種可能性，所以堅持要放黃後面。一個原本有感染力的故事，卻被柯文哲說成權謀、被作掉，當今也只有柯文哲有辦法了。

至於宋楚瑜、郭台銘和柯文哲的交情，那也是在媒體上刊得風風火火，橘白合作、柯郭王結盟，都不是很久遠的事，但是各黨不分區名單公布後，自然得爭搶政黨票，柯文哲眼中還有昔日合作結盟的情份嗎？

看到親民黨不分區名單充滿郭台銘的影子，柯文哲按不住說郭台銘在政治上很天真，被「政治老狐狸」欺負，宋楚瑜忍住了，郭台銘則反擊柯每天工作就是被堵麥克風，「他每天餵沙魚，已經嗜血成性，我不像他」，真的是很直白的描述，把柯文哲的政治嗜血說得入木三分，你還能說郭董政治很天真？

打完黃國昌、郭台銘、宋楚瑜，柯文哲笑虧社民黨創黨召集人范雲列入民進黨不分區名單，指社民黨掛了，也只是飯後甜點，沒想到范雲反擊指稱柯在2014年、2018年都曾邀她擔任副市長，是不是也在收買社民黨？柯文哲搬出可能說，再扯媽祖託夢，也是到了用到無招的地步了。再看他痛批台獨全家移民紐西蘭，每年在台灣辦募款餐會，他看了就不順眼，似乎早已忘了他早期以墨綠自居的久遠年代了。

柯文哲像過動兒般地火花四射，火爆至極，為搶網路聲量，管不了人情義理，翻臉如翻書，讓人印象深刻，近日被他打過的人，那個不是昔日要借重、爭取合作結盟的對象？如今為了讓民眾黨開出漂亮的政黨票，柯文哲想到誰就打誰，這種打法有沒有效，很快就會知道，倒是「政治老狐狸」、「戰神」都還沒有出手，政治好看的地方就在這裡，沒到終局下半看不出火候，輸贏豈能只看出手快慢而已？

台北市長柯文哲談社民黨創黨召集人范雲列入民進黨不分區名單，嗆范黨都沒有了，還囉嗦...
台北市長柯文哲談社民黨創黨召集人范雲列入民進黨不分區名單，嗆范黨都沒有了，還囉嗦什麼。記者楊正海/攝影
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柯文哲2020選舉2020不分區立委民眾黨黃國昌宋楚瑜郭台銘

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