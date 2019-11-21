邱毅宣告已赴英調查 將揭發蔡英文論文真相

2019-11-21 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／即時報導



被新黨提名為不分區候選人的邱毅，今天上午在記者會強調，有多年揭弊經驗的自己，是民進黨的惡夢，希望這次帶領新黨青年軍協助韓國瑜逆襲成功，下架蔡英文，終結台獨執政的貪腐政權。他並表示，昨天曾與韓國瑜通話，電話對談內容則不便多透露，但當場展示彼此在微信、LINE通訊軟體上的對話截圖。

不過邱毅稍後在臉書粉專公布，他建議韓國瑜在最後50天多談公共政策，自己則在側翼主打蔡英文和民進黨的弊案，這正是《孫子兵法》所謂「以正合，以奇勝」。邱毅也表示，與自己是好兄弟的前立委蔡正元，如今也接任國民黨副秘書長，負責文宣大任，當年的「正毅兄弟」如今將再度出發。最後決戰五十天，民進黨和台獨因極度恐懼操作失當，將成為蔡英文最失算的不定時炸彈，當然也有助於韓國瑜反敗為勝，逆襲成功。

邱毅也表示，蔡英文的博士學位和論文漏洞百出，處處「貓膩」（隱藏的曖昧之事），根本禁不起考驗，自己上月秘密去了英國一趟，檢視了一些資料，也詢問了幾位知情人士，這個大弊案將摧毀蔡英文所形塑的人格設定，「精彩好戲正準備上演」。