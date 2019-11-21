東吳抵制演講 柯文哲：抗議的人要不要去看其他兩黨

2019-11-21 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲預計明晚受邀前往東吳大學雙溪校區傳賢堂B棟三樓以「市政新文化」為題進行演講，不料如今傳出東吳大學學生發起連署，反對柯文哲到校演講，強調抗議虛假新政治，抗議反民主文化。

對此，柯文哲今上午受訪時表示，是政治系老師請他去演講，純粹學術研究，但其實柯文哲本來就是學術上研究的對象，請他去演講，主要是政治系學生，然後也開放給其他學生聽，對自己來講也是滿正常的。

對於學生連署抗議，不滿柯文哲放任柯粉攻擊政敵。柯文哲則是冷笑說，這更好笑，抗議的人要不要去看其他兩黨，自己是不贊成柯粉要去反制，平常心就好了。

不過外界質疑，柯粉已經去進攻連署頁面，柯文哲說，不用啦，天下本無事，庸人自擾之。

對於學生不滿柯文哲帶領台灣人民迴避統獨議題，漠視中共的統戰行為，柯文哲說，自己也直接問，「我到現在為止，柯文哲有沒有做過對不起台灣的事情」，沒有啊。

柯文哲說，不管是中美問題、兩岸問題，該怎麼做，我們這些人心裡都有數，實際做事也沒有失誤、重大缺失，所以不要利用這種東西，謀求個人或政黨的利益。

媒體追問，是在向學生，還是民進黨喊話？柯文哲說「我是對台灣社會呼籲」。