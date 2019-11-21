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最強菜農林佳新 主張挺農護國、反對不顧公投民意惡法

2019-11-21 15:40聯合報 記者游振昇／台中即時報導

韓國瑜戰將林佳新代表國民黨參選台中市第一選區立委，他今天在臉書提出自己參選政策和農業主張，強調自己「說得到，做得到」。

這是佳新的主張

林佳新臉書說，「農為國本，挺農護國，農業是消費者與農民共同的事業」，他的主張包括：

1，台中第一選區「風頭水尾」，農民耕作困難，他極力爭取（生產給付示範區）直接取代休耕與轉作補助建立「產創園區」艱困農業區域爭取農業溫網室設施中央補助60%以上的經費，輔助當地設立外銷等級包裝廠，一同與韓國瑜，盧秀燕市長，謝龍介爭取外銷訂單與外銷翻倍增長

2，徹底落實驗證機制與國際接軌，進而提升農業國際競爭力，嚴格把關消費者與學童面臨的食安問題，嚴格控管進口蔬菜衝擊本國市場，落實國際驗證制度與第三國洗產地打壓本土農業的實際情況

3，極力爭取捷運延伸至梧棲漁港的經費，落實地方觀光經濟發展，帶動梧棲老街重生與清水商圈活化，讓在地觀光產業共榮

4，海線鐵路高架化比照山線方案由中央全額補助，拒當二等公民

5，反空污，要求中火降低碳排放量，極力爭取以核養綠，拒絕用肺發電

6，台中市政府與中央一條心，針對「台中港特地區」「未徵收，未開闢」無效用地進行解編，大安農業特定區解編，大安海翁橋重建，大安媽祖園區雕像進駐，活化地方發展，進而促成海線觀光，產業，經濟發展

7，堅決反對族群對立與不顧公投民意的同性惡法。

國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新今天提出自己參選的政策和農業主張。圖／取自林...
國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新今天提出自己參選的政策和農業主張。圖／取自林佳新臉書
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韓國瑜林佳新農民

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