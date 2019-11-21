最強菜農林佳新 主張挺農護國、反對不顧公投民意惡法

2019-11-21 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



韓國瑜戰將林佳新代表國民黨參選台中市第一選區立委，他今天在臉書提出自己參選政策和農業主張，強調自己「說得到，做得到」。

這是佳新的主張

林佳新臉書說，「農為國本，挺農護國，農業是消費者與農民共同的事業」，他的主張包括：

1，台中第一選區「風頭水尾」，農民耕作困難，他極力爭取（生產給付示範區）直接取代休耕與轉作補助建立「產創園區」艱困農業區域爭取農業溫網室設施中央補助60%以上的經費，輔助當地設立外銷等級包裝廠，一同與韓國瑜，盧秀燕市長，謝龍介爭取外銷訂單與外銷翻倍增長

2，徹底落實驗證機制與國際接軌，進而提升農業國際競爭力，嚴格把關消費者與學童面臨的食安問題，嚴格控管進口蔬菜衝擊本國市場，落實國際驗證制度與第三國洗產地打壓本土農業的實際情況

3，極力爭取捷運延伸至梧棲漁港的經費，落實地方觀光經濟發展，帶動梧棲老街重生與清水商圈活化，讓在地觀光產業共榮

4，海線鐵路高架化比照山線方案由中央全額補助，拒當二等公民

5，反空污，要求中火降低碳排放量，極力爭取以核養綠，拒絕用肺發電

6，台中市政府與中央一條心，針對「台中港特地區」「未徵收，未開闢」無效用地進行解編，大安農業特定區解編，大安海翁橋重建，大安媽祖園區雕像進駐，活化地方發展，進而促成海線觀光，產業，經濟發展