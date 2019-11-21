影／不分區出列 宜蘭民進黨：挺游錫堃當立法院長！

2019-11-21 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ／宜蘭即時報導



行政院前院長游錫堃名列民進黨不分區立委第8名，在安全名單內，宜蘭民進黨員振奮，今天更大聲疾呼，立委席次拚過半，讓游錫堃當立法院長。

民進黨不分區立委名單昨天出爐，游錫堃排入第8名，也就是政治組的第1名，立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣議會民進黨團陳俊宇等今天召開記者會力挺，更希望未來讓游錫堃擔任立法院龍頭。

宜蘭市長江聰淵表示，游院長在省議員時期即倡議北宜快速道路，要求省府撥款規畫，並帶領行政院團隊完成雪山隧道工程、五號國道完工通車，這些建設工程游院長居功厥偉，貢獻值得感念。

江聰淵指出，國會過半，可確保游院長當院長，重大建設與國家重要政策在游院長當領頭羊下，協調與支持國家重大政策，因此，希望不論區域或政黨票都要大力支持，讓游錫堃領導立法院，為台灣盡最大心力。

陳歐珀表示，游錫堃院長不只是民主進步黨928創黨的主要推手，更是對台灣民主發展及國家建設有著卓越貢獻的政治工作者，他從1981年擔任省議員開始，為台灣的民主自由奉獻，大家都看在眼裡，尊重在心裡，如雪山隧道沒有游院長不會通，是宜蘭之光。

陳歐珀表示，游錫堃名列不分區第8名，政治組的第1名，代表民進黨與蔡英文總統對游院長的肯定，呼籲立法院過半數席次，將代表投下神聖一票，支持游錫堃出任立法院長，這是宜蘭人的光榮時刻，懇請宜蘭鄉親，團結一致。