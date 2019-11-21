民眾黨不分區立委今亮相 柯文哲：非分贓也非派系妥協

2019-11-21 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



台灣民眾黨中午舉辦不分區立委提名人的媒體見面會，排序前15名的不分區立委提名人出席，民眾黨主席、台北市長柯文哲在致詞也說，相對其他政黨，民眾黨既不是分贓也不是派系妥協，更重要是不是用錢決定。這些名單人選，都不用花錢，他們是憑專業進來，說服評審委員進來的。

媒體見面會的焦點之一是新光金控大公主、新光人壽副總經理吳欣盈名列第七。她被問到身兼新光副理，但很多從北市府投入民眾黨不分區的成員，都是先辭職，媒體問吳 ，擔任新光副理，是否有會有利益迴避的問題，會不會先辭副理再投入選戰？對此，吳欣盈說，會請假先參選，到明年1月11日選舉完。

至於當選立委會不會後辭職，她說，依現行法令，只有公務員才辭，民間沒有規定，就依現行法令，做事應該公正透明，她會適當處理 。原本會後媒體想追訪吳欣盈，不過吳在合照後即離開。

針對2020國會選舉，柯文哲希望三黨不過半、台灣重開機，他認為，台北的經驗，台灣實現，因為民眾黨不同於一些政黨，講不出實際經驗，像是關於長照系統怎麼做，幼兒政策，民眾黨相當務實。

柯文哲也談到居住正義議題，包括蓋社會住宅、租金補貼、包租代管、囤房稅等政策，所以在這個地方講政策，不是空口說白話，北市有實際執政經驗淬煉，知道哪些可以推廣到全台灣，造福全台灣人。

今天出席名單包括，台北市勞動局長賴香伶、國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長張其祿、