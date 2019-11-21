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柯罵台獨騙子 詹順貴痛批：含血噴人去脈絡化的汙衊

2019-11-21 15:17聯合報 記者吳姿賢／即時報導

台北市長柯文哲昨天說「搞台獨的兒孫都躲在美國、紐西蘭，都是騙子」，環保署前副署長詹順貴今天在臉書發文痛批，「這完全是去脈絡化的汙衊」，許多人是因白色恐怖不得不逃亡，有些人是因為黑名單而想回卻回不來。

詹順貴指出，台獨運動者所生子女因屬地主義而取得當地國籍，這是台灣白色恐怖時期的悲劇。曾自稱墨綠的柯文哲，不僅沒有同理心，競選第一任市長時還先消費他們，現在才來咒罵，「真是無恥過份到無以復加」。

詹順貴說，許多台獨運動者也回台坐牢，持續參加台灣民主化運動。沒回台灣的也有許多人在外國為台灣出錢出力，「只因柯文哲競選連任時，因自己的媚中舔共行為，讓海外愛台人士拒絕再捐款支持，他可能一直記恨在心至今，於是藉機罵出『都是騙子』這種含血噴人的話。」

他批評，回頭檢視這幾年來，柯文哲「是怎麼諂媚體貼中共北京政權的？是如何歧視台灣女性的？又是如何瞧不起台派人士的？簡單地說，柯文哲徹徹底底就是個唯己利是圖的佞人！」

他說，還有一批人繼續像蒼蠅般圍繞在柯文哲身邊，不管是為權位、錢途或理想，也不管是民眾黨議員，區域或不分區立委，乃至黨員，「凡我認識的，都決定一律割席斷義，不再交友！」

環保署前副署長詹順貴。圖／本報資料照片
環保署前副署長詹順貴。圖／本報資料照片
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柯文哲台獨詹順貴2020選舉

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