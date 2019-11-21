去年大選亂象遭監院糾正 李進勇反擊：匪夷所思

2019-11-21 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ／台北即時報導



去年九合一大選，發生各種投票亂象，監察院昨天表示，肇因就是未遵照作業程序進行，糾正中選會、台北市選委會；中選會主委李進勇、副主委陳朝建，今天上午前往赴台北市選委會，慰勞選務人員，針對監察院的糾正內容，中選會李進勇提到，監察院用街談巷議的說話方式，指責選務人員作票，真的匪夷所思，不能接受監察院這樣的指責。

中選會副主委陳朝建表示，選務人員盡心盡力辦好選務，都照法律規定工作手冊，沒有任何不法，去年九合一大選，中選會本身未盡周詳，導致選民排隊現象，會深切檢討及改進，現在就辦好明年選舉。

陳朝建也說，對於監察院糾正，中選會深感遺憾，監察院不該以推理方式，認定有作票之嫌，這樣指責是對民主體制的汙衊，所有選務人員都依法行政。

一同來台北市選委會的台北市副市長黃珊珊補充，法院一審經過驗票程序，沒有選票疏漏，所以監察院以登錄前後有作票之嫌，明顯跟法院調查結果不一樣。

選委會主委李進勇表示，台灣的民主制度已經相當成熟及穩定，3、40年之前的選務弊病缺失，尤其為特定政黨、候選人服務，如今已不復存在，所有選務過程透明公開，誰敢再那樣的程序裡，做任何手腳？大家對台灣民主有信心。

李進勇指出，去年九合一地方選舉，背了10個公投，選務變得非常忙，選務部門不會推諉責任，但希望外界正視這個客觀事實，籌備工作未盡周詳造成民眾不便，中選會虛心受教、深切檢討，按照各界的建議，正在做選務改革。