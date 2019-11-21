林國慶登記挑戰陳明文 嘉義縣山區立委選戰激烈

2019-11-21 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣民進黨長期執政，包辦第一選區（海區）第二選區（山區）各1席立委，山區拚4連霸的英系兼林派掌門陳明文遭退出民進黨的前立委林國慶，以及未獲提名的國民黨員許能通夾攻，林國慶上午登記參選，號召集結「打破明文規定聯盟」對抗「明文聯軍」。

山區立委選舉，到目前為止，共有綠營陳明文，無黨林國慶、許能通及簡明廉，維新黨王金山，喜樂島許韶珍共3黨及無黨全部6人競爭，參選爆炸，國民黨開放參選，未提名唯一登記初選的許能通，被解讀「禮讓」林國慶，林號召集結「反明文規定聯盟」，要打破陳明文長期派系壟斷，原擬參選立委的大林鎮長簡志偉棄選挺林國慶，但許能通參選登記「反明文規定聯盟」分裂，將讓陳明文漁翁得利。

陳明文與昔日同派系同志林國慶積怨深，林先後當選議員、立委，後為尋求立委連任與陳決裂，不滿陳阻擋他從政路，民進黨縣長初選挺議長張明達，挑戰陳明文接班人翁章梁，選後陳明文控告林國慶誹謗，雙方反目成仇。

林國慶退出民進黨參選，告發陳明文高鐵掉300萬元疑涉洗錢案，陳明文競選總部成立，指嘉義某人要選立委，兒子在中國大陸當「政協」，影射林國慶，林反批陳說清楚高鐵掉300萬元真相，雙方各撿到槍互批，選戰激烈。